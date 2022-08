A MILANO, IN VIA DELLA SPIGA, IL NUOVO FLAGSHIP STORE MOSCHINO

Moschino apre un nuovo flagship store in Via della Spiga 26 nello storico edificio del 18esimo secolo Palazzo Pertusati convertito nell’innovativo hub creativo da Hines.

La boutique Moschino ospita le collezioni ready-to-wear donna, uomo, bambino e accessori, presentate in un nuovo spazio di design ideato dall’architetto Andrea Tognon.

Distribuito su due piani, lo spazio di 380 metri quadrati calibra essenziali linee grafiche e curve, mentre l’attitudine barocca di Moschino spicca con una serie di elementi ornamentali d’impatto, che elevano la shopping experience. Rendendo omaggio alla storia di Moschino, Jeremy Scott ha reinterpretato tavoli originariamente concepiti dal fondatore Franco Moschino per il suo studio.Utilizzati per esporre gli accessori più preziosi, questi elementi di design sono il frutto della giustapposizione di due tavoli diversi e dai colori differenti, completati da ripiani in marmo e decorazioni realizzate con foglie d’oro.

Il piano terra della boutique presenta le collezioni ready-to-wear e accessori per la donna, con un’area affacciata su un cortile interno esclusivamente dedicata alle scarpe, mentre al primo piano le collezioni uomo sono affiancate da quelle della linea Moschino Baby Kid Teen.

La boutique di via della Spiga sostituisce i punti vendita di via Sant’Andrea e via Capelli.