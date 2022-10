La soluzione BEAM Mantis di Bridge Consulting, parte di Kirey Group, menzionata nella Gartner® Market Guide for Retail Forecasting, Allocation and Replenishment Solutions 2022.

Prevedere gli eventi futuri in un’economia e un mondo con cambiamenti rapidi è strategico e gli strumenti di forecasting sono essenziali per mettere a disposizione delle aziende informazioni utili nei processi decisionali. Fare attività di forecasting è cruciale per un’impresa che vuole crescere. Dalla bontà̀ delle previsioni dipende l’efficacia dei piani e delle strategie definite nel futuro, determinando il raggiungimento dei risultati previsti.

Ma il mondo si muove molto velocemente e le organizzazioni rispondono ai cambiamenti rapidi del mercato. L’andamento futuro è determinato non solo dal passato ma anche dal comportamento di variabili esterne in grado di influenzare il sistema ‘azienda’ e di spiegarne le variazioni.

In questo campo ha un ruolo importante BEAM Mantis, soluzione sviluppata da Bridge Consulting | Kirey Group in ambito Cloud e Big Data sulla base dell’esperienza di forecasting nei settori GDO e Manufacturing.

Si tratta di un sistema integrato cloud native basato su algoritmi avanzati che consente la previsione parallela di migliaia di serie temporali, organizzabili a livello di categorie e di gerarchie. ​La previsione realizzata viene decomposta dal sistema in elementi costitutivi separati: stagionalità̀, trend, impatto di elementi esplicativi esterni e validata in modo automatico sui dati storici.

BEAM Mantis è stato menzionato nella Market Guide for Retail Forecasting, Allocation and Replenishment Solutions 2022 di Gartner® insieme ad altri Representative Vendor. Crediamo che Gartner abbia incluso BEAM per l’unicità di questa soluzione e per le sue peculiarità, che si sono dimostrate fondamentali in un periodo in cui le aziende, soprattutto in ambito retail, hanno dovuto far fronte alla pandemia cercando di prevedere diverse variabili nel modo più preciso possibile. BEAM è in grado di conferire al mercato del forecasting una maturità e riconoscibilità che sono oggi in via di sviluppo, attribuendo al dato previsionale estrema accuratezza, a conferma di come Kirey Group sia un’importante realtà capace di sperimentare e innovare continuamente in ambito cloud.

Dal nostro punto di vista, Gartner ha riconosciuto in BEAM Mantis alcune delle funzionalità chiave come la componente previsionale che, se riferita al retail, consente ad esempio una pianificazione data-driven derivata dalla previsione puntuale della domanda.

Fra le caratteristiche rilevanti del sistema vi è l’utilizzo di variabili provenienti da fonti interne o esterne, che permette di valutare l’impatto sulle serie da prevedere, correggendo i forecast con le nuove informazioni acquisite. Il meccanismo di BEAM Mantis per la gestione delle variabili esplicative esterne consente di tenere conto in maniera automatica dei fenomeni che avvengono all’esterno. Si cerca di stabilire quanto una variabile sia in grado di influenzare una previsione. Il vantaggio di un prodotto automatizzato è che non compie un ragionamento banale sull’immediato passato, ma una valutazione sull’intera storia della variabile e sui predittori ‘esterni’ disponibili, andando a depurarlo di quegli elementi che sono da considerarsi “anomali”.

Inoltre, il prodotto è di fascia enterprise ed è sviluppato per il cloud, di cui sfrutta tutte le potenzialità. BEAM Mantis è facilmente integrabile con i sistemi aziendali, consentendo l’alimentazione automatica delle serie storiche e la riacquisizione nelle consuete applicazioni di reporting dei risultati di forecast. L’idea è che BEAM Mantis diventi un sistema centrale, dedicato al processo di forecasting, specializzato nel considerare vari tipi di variabili a vantaggio dell’intera azienda: un unico forecast, coerente e continuamente raffinato.

La motivazione per cui il forecasting automatizzato sia ancora un mercato in sviluppo, laddove l’attività è spesso ancora manuale, è da cercarsi nella carente integrazione con i sistemi e i processi aziendali e nella presenza di una polverizzazione di strumenti non dedicati. Utilizzare strumenti automatici dedicati diventa, quindi, fondamentale affinché le previsioni siano fatte in maniera rapida, coerente e si possa costruire una metodologia di forecast che guidi l’impresa nella previsione della propria “storia-futura”.

Nonostante questo conferimento si riferisca al retail, dove i sistemi di forecast automatici sono principalmente di supporto alla previsione della domanda, BEAM Mantis può essere applicato a ogni business, soprattutto nei settori in cui c’è maggiore lavoro manuale nel fare previsioni. Si tratta di un riconoscimento ulteriore della capacità innovativa di Kirey Group, già nominato Representative Vendor nella 2021 Gartner® Market Guide for Data and Analytics Governance Platforms.