Boutique Borsalino in via della Spiga a Milano

Borsalino prosegue il piano di sviluppo retail con l’apertura di una boutique a Milano in via della Spiga 26.

Il brand di Haeres Equita ha aperto le porte del nuovo spazio nel cuore del Quadrilatero della Moda, svelando l’innovativo concept che caratterizzerà il futuro del retail Borsalino.

Situata all’interno dell’hub creativo Spiga26, la boutique si sviluppa su una superficie di circa 70 metri quadrati con due grandi vetrine cielo-terra affacciate su strada.

Il punto vendita si caratterizza per l’utilizzo di colori chiari e caldi, declinati in lievi varianti cromatiche, le pareti rivestite in prezioso lino in un tenue carta da zucchero, la rilettura delle vetrine in ferro e cristallo che Ignazio Gardella progettò per Borsalino negli anni Cinquanta e il potente intervento decorativo delle grandi plafoniere in cristallo di Murano della prima metà del Novecento, provenienti da un teatro di Vienna.

Il concept ideato dall’architetto Nicola Quadri è la sintesi dell’energia che nasce dall’incontro fra l’heritage di Borsalino e il presente del brand, che dialoga con le nuove generazioni.

Spiga 26 è uno spazio contemporaneo che nasce dalla rigenerazione urbana di Palazzo Pertusati, storico edificio milanese la cui costruzione originale risale alla fine del Settecento. Sviluppato da Hines con attenzione alla sostenibilità, l’edificio è certificato LEED Gold. “Il nuovo concept retail incarna i nostri valori di passione, innovazione e bellezza declinando in maniera contemporanea l’heritage del brand” sottolinea Mauro Baglietto, Direttore Generale Borsalino, “Per la nuova boutique abbiamo scelto un progetto d’eccellenza come Spiga26 in uno dei luoghi più ricchi di fascino del Quadrilatero della Moda milanese. È uno spazio prestigioso e dalla grande visibilità, che va ad affiancarsi allo storico punto vendita di Galleria Vittorio Emanuele II e alla travel boutique di Linate, consolidando la presenza di Borsalino in città”.

La nuova apertura si inserisce nel piano di sviluppo retail di Borsalino che negli ultimi 12 mesi ha inaugurato nuovi punti vendita a Miami-Bal Harbour, Monte-Carlo e Roma-Fiumicino, oltre a una serie di pop-up store nella più importanti località turistiche.