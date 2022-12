POLTRONA PAX design David Rockwell e Centro Progetti Tecno

PAX è una poltrona dall’effetto cocoon costituita da una struttura a cestello in tubo metallico che racchiude un morbido guscio in schiuma, rivestita e scolpita.

I singoli cuscini interni per il collo, la schiena e la seduta accolgono il corpo in diverse posizioni – per un maggiore sostegno o per il relax – e sono integrati in un unico volume ovale, sostenuto da un piedistallo girevole con meccanismo di ritorno automatico.

Ispirata all’iconica Ball Chair disegnata da Eero Aarnio nel 1963, Pax reinterpreta completamente il progetto per renderlo contemporaneo all’era digitale, destinandolo a un uso più attuale dal carattere ibrido tra ufficio e vita privata.

La sua forma avvolgente e imbottita crea uno spazio per il relax e la concentrazione che garantisce privacy acustica e visiva, rendendo Pax il prodotto ideale per uffici open space, lounge pubbliche, aree di accoglienza e lobby, ma anche per isolati spazi di lavoro ricavati all’interno di abitazioni private.

Struttura e cuscini sono disponibili in un’ampia varietà di colori e opzioni di rivestimento.

Photo courtesy David Zanardi

