Nasce a Milano il primo Design Hub nel Metaverso

Grazie alle tecnologie di Augmented Reality (AR) e Virtual Reality (VR) di Vection Tecnologies in TDH è ora possibile creare ambienti dove vivere esperienze immersive attraverso i propri avatar.

Si è svolto ieri, 30 Novembre 2011, l’evento di lancio del primo Design Hub nel Metaverso: Tricolore Design Hub e Vection Technologies, società leader nello sviluppo di soluzioni 3D e VR (Virtual Reality) per le aziende, quotata all’Australian Securities Exchange (ASX) e negoziata sull’American OTC market (VCTNY), uniscono esperienze e know-how per offrire al mondo del design un nuovo e dirompente processo di digitalizzazione, un nuovo mondo immersivo e infinito che prende vita grazie alla Realtà Virtuale, estendendo così gli spazi fisici.

A sei mesi dalla sua apertura, Tricolore Design Hub, grazie alla partnership con Vection Technologies, approda nell’IntegratedXR estendendo i propri spazi espositivi e proponendo, oltre agli eventi reali, anche spazi virtuali.

Il Design Hub di Piazza del Tricolore diventa così il primo spazio fisico e virtuale dedicato al design nel cuore di Milano, ampliandosi fino ad affiancare agli eventi reali molteplici, e potenzialmente infiniti, spazi in cui immergersi completamente grazie a soluzioni abilitanti per il Metaverso professionale.

I progetti in realtà virtuale sono stati, infatti, pienamente fruibili all’interno dell’area espositiva dello showroom attraverso l’utilizzo di visori 3D che hanno consentito di immergersi completamente in questi spazi intangibili, permettendo al fruitore di muoversi e vivere l’ambiente con il proprio corpo e con i propri occhi, il tutto tramite semplici comandi.

Uno strumento dalle enormi potenzialità che permette a coloro che beneficeranno di queste tecnologie di progettare, aggiornare, modificare e rendere unici i propri prodotti, facendoli vivere in un proprio evento oppure inserendoli in un database generale affinché possano essere utilizzati nella creazione di altri ambienti.

Vection Technologies accoglie le necessità di mercato e si impegna nella messa a punto di soluzioni mirate di XR (extended reality), realtà virtuale, mista e aumentata, di livello professionale e, soprattutto, di impiego immediato per le imprese: aziende e progettisti, real estate manager e developer sono così accompagnati dal concept del progetto o del prodotto per tutte le fasi operative fino alla manutenzione in sicurezza e con un alto livello di qualità e professionalità.

Vection Technologies, che nel 2020 ha acquisito Mindesk per espandere le capacità XR per integrazioni CAD e BIM e nel 2021 Blank Canvas, rafforzando le sue capacità nel settore dell’AEC (Architecture, Engineering & Construction) e del Real Estate, e introducendo una competenza specifica nella modellazione 3D e nel rendering, nel 2021 ha acquistato JMC Group, rafforzando l’offerta di soluzioni XR e l’integrazione con il mondo dell’ICT.

Dopo il successo al Gitex di Dubai, dove è stato presentato per la prima volta, ora l’XR Kiosk sarà esposto all’interno del Museo della Scienza e della Tecnica presso l’Innovation Center di Cisco a Milano, per poi essere installato negli spazi di Tricolore Design Hub.

“Con la partnership con Tricolore Design Hub stiamo portando il Metaverso professionale nel mondo del Design – commenta Gianmarco Biagi, Managing Director & CEO di Vection Technologies – Sappiamo che per chi si occupa di architettura e design poter disporre di ambienti virtuali capaci di replicare fin nel minimo dettaglio un progetto può rendere il flusso di lavoro più veloce, preciso e soprattutto facilmente condivisibile con colleghi, partner e clienti. Con le tecnologie immersive questo approccio sta diventando una realtà. Siamo in un mondo in continua evoluzione, e siamo felici di poter dare un tangibile contributo nello sviluppo delle applicazioni in contesti di realtà virtuale a beneficio di tutti i settori industriali”.

Aggiunge Gabriella Del Signore, titolare di Tricolore Design Hub: “In un momento in cui tutti guardano al metaverso, sono molto lieta di annunciare la partnership di TDH con Vection Technologies: insieme per dare l’opportunità ai nostri clienti di approdare nel mondo immersivo con strumenti tecnologici atti a garantire livelli di professionalità sempre più elevati per digitalizzare i loro processi produttivi e formativi in sicurezza. Dalla fase di progettazione, fino a quella di manutenzione le aziende produttrici potranno così ridurre i costi di gestione e razionalizzare i tempi, annullando le distanze in spazi potenzialmente infiniti per entrare nel futuro”.

TDH – Tricolore Design Hub

Nel cuore del distretto del design per eccellenza, in Piazza del Tricolore 1, TRICOLORE DESIGN HUB è il nuovo spazio multidisciplinare nato dall’incontro di idee di Gabriella Del Signore, fondatrice di Ghénos Communication, e l’imprenditore bresciano Ezio Ramera, che da oltre 40 anni propone a un’attenta clientela il meglio del design italiano e internazionale. Luogo di relazioni e networking per il mondo design, TDH è anche la nuova sede operativa di Ghénos Communication, l’agenzia di PR & Press Office che dal 1997 opera a livello internazionale per importantissimi brand del settore. Animata nel corso dell’anno da eventi, incontri, mostre e presentazioni, TDH è una realtà dinamica di oltre 300 mq dove potersi incontrare, condividere, discutere e sviluppare nuovi progetti.

Vection Technologies

Vection Technologies è una società tecnologica internazionale in forte crescita. Vection Technologies aiuta le imprese a trasformare i propri processi produttivi sfruttando i dati 3D attraverso potenti interfacce di extended reality (XR), promuovendo così la collaborazione e l’apprendimento, aumentando le vendite e molto altro. Vection Technologies è quotata all’Australian Securities Exchange (ASX) con il ticker code VR1 e negoziata sull’American OTC market (VCTNY).