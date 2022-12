MAISON SISLEY A MILANO

Situata in via Alessandro Manzoni nel cuore del quadrilatero della moda di Milano, Maison Sisley è un luogo dedicato alla bellezza.

Il luogo è stato immaginato per rispecchiare lo spirito di Sisley, tutto è pensato per adattarsi alle esigenze di coloro che desiderano concedersi una parentesi di benessere. Oltre a un’immersione nel cuore della bellezza, la Maison invita a scoprire l’universo di Sisley e del marchio Hair Rituel by Sisley, lanciato nel 2018.

Distribuiti sui due piani della Maison, i rituali di trattamento si svolgono in quattro cabine che offrono condizioni di assoluto comfort. La luce diffusa, le candele e l’arredamento predispongono al riposo e offrono un’immediata sensazione di calma e serenità. Sul soffitto, le sagome luminose ispirate al profilo delle foglie di Ginkgo biloba, un importante componente anti-età presente in molti prodotti Sisley, rafforzano la sensazione di evasione.

Tutti i dettagli, i colori, i mobili, in alcuni casi provenienti anche dalle collezioni private della famiglia, sono stati scelti appositamente da Isabelle d’Ornano per dare fantasia e personalità all’ambiente. In questo ambiente intimo e pieno di calore, gli ospiti vengono accolti, prima o dopo i trattamenti, per una diagnosi personalizzata con una consulente della Maison. Ma non solo. É anche il luogo in cui fare una pausa, per rilassarsi e gustare una tazza di tè. Fin dai primi passi nel salotto, l’attenzione viene attirata dalla carta da parati, un patchwork di motivi tratti da erbari.

Sotto le sfere multidimensionali del lampadario geometrico “Moon” di Dimorestudio, una serie di poltrone e divani, pezzi unici degli anni Cinquanta rivestiti in velluto color caramello, incorniciano un tavolo rotondo in bronzo dell’artista italiana Osanna Visconti di Modrone.

Come in ogni Maison Sisley, la boutique riunisce tutti i prodotti Sisley e del marchio Hair Rituel by Sisley. La sala è illuminata da un grande abat-jour dipinto a mano, fonte di poesia e di colori, creato da Elzbieta Radziwill, e al centro accoglie una vasta consolle che propone le diverse collezioni di trattamento, mentre due “bar à parfums”, non lontani dalle linee di make-up, presentano le acque e i profumi della Maison.

Photos courtesy Sisley