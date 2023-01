Pavimenti in marmo: 5 idee per abbinarli con stile

I pavimenti in marmo sono da secoli espressione di lusso ed eleganza fuori dal tempo.

Le decorazioni cosmatesche in particolare hanno origine da una famiglia romana del XII sec.

Vediamo qui di seguito 5 proposte SICIS per inserirli all’interno di un ambiente moderno usando anche qualche tocco di colore.

L’eleganza intramontabile del B&W

La scelta di alternare piastrelle in marmo nero a piastrelle in marmo bianco è raffinata e di sicuro effetto, specialmente se abbinata a decorazioni circolari negli stessi colori. Per dare carattere a un ingresso importante dai toni chiari.

Bronzo e oro, calore e luminosità

Un’ampia decorazione in marmo beige e bianco con inserti in vetro nelle tonalità dell’oro crea una sorta di magnifico tappeto per una zona living da vivere con intensità.

Toni chiari in una spirale di raffinatezza

Un soggiorno immacolato può essere reso più intenso da intricati motivi geometrici in marmo statuario e bardiglietto.

Un classico dall’eterna bellezza

Cerchi concentrici che alternano diversi motivi geometrici, nei toni del bianco, nero e grigio, creando vere e proprie isole di grande bellezza.

Un tocco di rosa per un salottino informale

Accostamenti insoliti e delicati fra il marmo bardiglietto e thassos e inserti in smalto rosa pastello, rendono questo pavimento subito attuale e adatto a un salottino o una cameretta.

Photos courtesy Sicis