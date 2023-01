Progetto per il Flagship Store Braun Buffel

Lo studio Spacemen ha progettato un flagship store per Braun Buffel, il primo di una serie di spazi concettuali denominati “Urban Bloom”.

Il concept per il nuovo flagship store è un mix tra una galleria e un laboratorio e presenta un forte impatto visivo in grado di catturare l’attenzione delle persone.

Evitando il tradizionale concetto di lusso a favore di un approccio minimalista, il fulcro dello spazio è un’interpretazione astratta di un albero vivente che spunta dal pavimento fino al soffitto, come un esperimento che si sviluppa in un laboratorio di fantascienza.

La silhouette organica dell’installazione ricoperta di muschio, crea un rilassante contrasto con il layout open space del negozio che mira a fondere architettura e scultura, regalando un’identità unica allo spazio.

Il colore chiaro delle pareti utilizzato in tutto lo spazio esalta i fondali in oniceattirando l’attenzione sugli espositori dei prodotti. Nella parte anteriore del negozio due banconi rivestiti in marmo verde giadaabbinati a eleganti vetrine,mostrano piccoli articoli in pelle. Le verdi venature naturali del marmo forniscono una connessione visiva con il resto dello spazio a tema biofilico.

Nella zona posteriore banchi espositivi in ​​onice arancione aggiungono accenti cromatici al negozio. La parete in onice verde che si trova sul fondo del punto vendita è abbinata ad un bancone espositivo costruito interamente in vetro trasparente. Per la zona attesa sono stati progettati due mobili su misura: una lunga panca curva realizzata con lo stesso onice verde e una poltrona in rovere.

Attraverso l’arte e la natura, l’estetica elegante e futuristica del progetto ridefinisce il retail concept del brand, in un’esperienza coinvolgente e avvincente.

“Urban Bloom è un esperimento nell’interesse umano che ha la precedenza sull’intenzione progettuale. Un’interpretazione astratta di un albero che una volta si trovava all’interno di una foresta e ora vive come anima del nostro spazio sperimentale.” – SPACEMEN

Client: Braun Buffel

Location: IOI City Mall – Putrajaya, Malaysia

Area: 180 sqm

Architects: Spacemen Studio

Lead Architects: Edward Tan

Team: Edward Chan, Raymond Tang, Phyllis Zhang, Kuma Ni, Alvin Zhou

Photos courtesy: David Yeow Photography

