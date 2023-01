CONCEPT STORE M-I-D A YOKOHAMA

L’ultimo concept store di m-i-d, brand giapponese di abbigliamento, è stato recentemente inaugurato all’interno dello shopping center Sogo a Yokohama.

Il progetto curato dallo studio Curiosity, che collabora con il brand fin dal primo store a Osaka, colpisce per la sorprendente armonizzazione tra spazi e capi esposti.

In un gioco di riflessi, il percorso è scandito da grandi lastre in onice rosa che dividono lo spazio in modo efficace, permettendo di scoprire le nuove collezioni esposte a parete con lucide appenderie metalliche.

Le iconiche linee radianti che brillano dal soffitto attraggono, fin dall’ingresso, l’attenzionedei clienti invitandoli ad immergersi in una rilassante shopping experience.

I mobili in metallo riflettente dalle forme aereodinamiche e le poltrone imbottite nel tono morbido del rosa, in continuità con le pareti in onice, accentuano l’eleganza e la raffinatezza del brand identificando il forte carattere dello store di Yokohama.

Location Yokohama, Japan

Design Curiosity

Photos courtesy Satoshi Shigeta

