AMOSTYLE by Triumph, Yokohama

Lo spazio dedicato al brand Amostyle, all’interno del centro commerciale LaLaport di Yokohama, è stato progettato da FutureBrand Uxus.

Il negozio Amostyle, insegna di Triumph, è stato realizzato seguendo aree tematiche che invitano i clienti a sperimentare le zone “impulsive” o quelle del relax.

Il palcoscenico è dato dalla vetrina principale dotata di uno schermo che proietta le immagini delle collezioni di underwear. L’interno è definito da aree opportunamente allestite, nelle quali i fruitori hanno modo di sostare e provare tranquillamente i prodotti: qui, sono stati inseriti appositi dispositivi, in grado di sollecitare gli acquisti spontanei.

Per trasmettere gli elementi distintivi di Amostyle, gli architetti hanno utilizzato un mix di materiali industriali e naturali, tra i quali la pietra terrazzo, il cemento ed il legno compensato per un luogo contemporaneo declinato al femminile; la tavolozza colori ricopre i vari toni del rosa, con tocchi polverosi e fluorescenti, fino alle sfumature pastello, per conferire un’atmosfera giocosa e moderna; a complemento sono state inserite piante d’appartamento, cuscini e lampade a sospensione, volti a replicare la tipica atmosfera di un loft newyorkese.

Il retail format si avvale di sistemi tecnologici che tendono a coinvolgere tutti i sensi del fruitore, attraverso un’inebriante visualizzazione interattiva, chiamata “living look book”, con una diffusione di immagini tridimensionali e con iPad che mostrano le novità delle ultime collezioni, al fine di generare un cross-merchandising sempre più efficace.



Ad intensificare la shopping experience, l’immediata interazione tra il personale ed il cliente tramite dispositivi collegati ai camerini prova: una luce a forma di cuore consente ai clienti di richiedere assistenza. Tutte queste sono le peculiarità del design di FutureBrand UXUS, con l’obiettivo di accogliere, sorprendere ed accompagnare nel percorso dello spazio fisico del negozio.

UXUS è un team di architetti, attivi nel settore del design multidisciplinare indipendente, specializzati in soluzioni di design strategico per il Retail e Marketing, Architettura e Brand. In un mondo in cui il retail e l’hospitality non rappresentano unicamente i luoghi nei quali acquistare, mangiare e dormire, oggi strettamente connessi con XXI secolo, si esprimono proprio attraverso nuove forme di comunicazione.

In un momento in cui la psicologia dei momenti condivisibili influenza qualsiasi cosa, così, anche il design e l’architettura si mettono al servizio del cliente: motivo per cui lo Studio di architettura è in grado di fornire soluzioni retail, hospitality e branding fortemente rapportate ad un design motivazionale. UXUS collabora con i più grandi marchi mondiali in diversi settori, garantendo la realizzazione basandosi sui cinque fondamentali servizi: progettazione per retail e l’hospitality, architettura, disegno grafico, narrazione digitale.

by

Photos courtesy Amostyle Japan