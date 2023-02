Capello Point inaugura due nuovi store in franchising

Capello Point, la nota catena di retailer italiana, specializzata in vendita di prodotti di bellezza professionali, presidia l’area del sud Italia con nuovi punti vendita in franchising.

Il Centro Commerciale Città dei Templi ad Agrigento e il Centro Commerciale Due Mari a Maida (CZ) vedono l’apertura di due beauty destination, strategiche per lo shopping locale.

Capello Point concretizza sempre di più il proprio obiettivo di essere capillare sul territorio nazionale, inaugurando il 2023 con due nuovi punti vendita in franchising nel sud Italia.

Quest’operazione conferma Capello Point come azienda leader nella vendita di prodotti cosmetici professionali con più insegne nella penisola e grazie al suo piano di crescita costante è anche un orgoglioso esempio di imprenditoria di successo.



Solo negli ultimi 3 anni, la realtà italiana nata dal 2000 ha aperto 34 nuove porte che, a loro volta, hanno dato vita a ulteriori posti di lavoro. Da gennaio 2020, infatti, l’azienda ha concretizzato 160 assunzioni di personale nei punti vendita in qualità di professional beauty consultant. Inoltre, Capello Point conta ad oggi un Network di vendita diretta composto da 4.000 Consulenti, presenti, in maniera ancora più capillare su tutto il territorio nazionale.

I due nuovi store racchiudono appieno tutti i valori cardini di Capello Point che lo hanno reso un punto di riferimento per i consumatori che ricercano solo prodotti cosmetici d’eccellenza, garantiti dal know-how del made in Italy.

Maida (CZ) – Centro Commerciale Due Mari

Il Centro Commerciale Due Mari si arricchisce di una nuova destinazione beauty che porta l’insegna Capello Point. L’iconico portale nero su cui spicca il logo luminoso accoglie gli ospiti in uno spazio raccolto. L’ambiente è perfettamente organizzato per offrire tutta la gamma Capello Point e ogni settore merceologico è suddiviso sui vari espositori a muro e mobili da terra che hanno lo scopo di guidare i clienti in una shopping experience semplice ed efficace.



Agrigento (AG)– Centro Commerciale Città dei Templi

L’apertura all’interno del Centro Commerciale Città dei Templi è la quarta insegna Capello Point presente sull’isola siciliana. Il portale nero opaco conduce i clienti nello spazio interno caratterizzato da ampie aree dedicate alla prova prodotto come gli styling tools professionali.

La disposizione dei mobili che espongono l’ampia offerta di prodotti permette di esplorare in maniera più fluida lo store nella sua ampiezza. Gli espositori, eleganti e funzionali, valorizzano al massimo l’ampissima offerta di referenze per la cura del capello unghie, skin care e accessori.