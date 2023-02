FORO Studio progetta Ballard & Fant Beauty Bar, Milano

Per Ballard & Fant, FORO Studio progetta un concept store ibrido, in equilibrio perfetto tra centro estetico e cocktail bar. Un nuovo e inconsueto indirizzo dedicato alla bellezza e all’edonismo.

In viale Piave 6, a Milano, nasce la nuova realtà guidata dall’ingegno creativo dello studio milanese che ne ha curato il branding e l’architettura.

Lo spazio

Ballard & Fant è un beauty bar dedicato a un pubblico di alto profilo desideroso di curare il proprio benessere e la propria immagine. È un centro estetico che – parallelamente ad esclusivi servizi beauty specializzati e dedicati alla cura di viso, mani e piedi – offre un servizio di cocktail bar e caffetteria attraverso un’area integrata dalla quale è possibile ordinare diverse tipologie di food & beverage.

FORO Studio ha così progettato uno spazio ricettivo ibrido di 120 mq, fondendo due attività comunemente ben distinte e separate, poiché normate da dinamiche differenti.

Il concept

Questo innovativo concept store si rivolge a chi, in un unico luogo, cerca un’esperienza legata al concetto di leisure and pleasure a tutto tondo, e per questo FORO Studio ha posto particolare attenzione alle modalità di fruizione dei servizi e delle aree che compongono lo spazio. Novità assoluta nel panorama milanese, il progetto si spinge verso la nuova tendenza di contaminazione di funzioni all’interno di uno stesso volume architettonico. Il fine di FORO Studio è quello di far coesistere armonicamente le due realtà, senza che l’una escluda l’altra.

Focus principale che ha ispirato il team progettuale è il profondo radicamento del concept nella contemporaneità. Lo spazio infatti non si rivolge unicamente ad un pubblico distinto per genere, fa piuttosto riferimento ad un pubblico “fluido”. Questo ha fatto sì che il principio di fluidità divenisse un valore che ha guidato la strategia nelle fasi di definizione del progetto di CMF (colori, materiali, finiture).

Il progetto

La volontà nello sviluppo del contesto estetico dello spazio è quella di creare delle suggestioni che parlano di un armonico contrasto fra opposti. I toni caldi si alternano a toni freddi assecondando un perfetto equilibrio. Allo stesso modo, le superfici, gli arredi e gli elementi di decorazione giocano con il contrasto tra linee sinuose che incontrano geometrie più rigorose.

Nelle aree riservate al contesto cocktail e facial bar gli spazi sono organizzati per offrire un ambiente lounge sofisticato e ricco di dettagli; mentre nelle aree riservate ai trattamenti beauty specifici l’ambiente acquista un sapore più clinico e minimal.

Lo spazio si compone di due aree complementari: area lounge bar e area trattamenti beauty, che sono organizzate seguendo la conformazione architettonica irregolare dello spazio di insediamento.

L’area con ingresso e vetrina sul fronte strada è riservata al cocktail bar e alla lounge, mentre la parte sul retro, più riservata, è dedicata al centro estetico vero e proprio.

Il collegamento tra le due aree costituisce al primo colpo d’occhio un elemento decorativo di impatto scenografico: una serie di portali in vetro blu guida lo sguardo verso l’area beauty – la quale rimane intelligibile attraverso la vetrina – e dona profondità prospettica. Oltre a conferire teatralità all’interior, questo spazio liminale è dedicato alle funzioni di facial bar e shop, e definisce il perimetro di due salottini che offrono una dimensione più riservata e raccolta.

Diverse sono le aziende selezionate da FORO Studio per le forniture di materiali, arredi e complementi.

A pavimento sono impiegati i rivestimenti di Ceramica Sant’Agostino; mentre i rivestimenti degli arredi custom made disegnati da FORO Studio sono di Arpa Industriale e Kaindl, rispettivamente impiegati per le superfici di appoggio e per le strutture.

Nell’area lounge le sedute sono state selezionate dal catalogo Copiosa, mentre gli arredi e i complementi tecnici dell’area beauty sono forniti da Lemi.

In merito all’illuminazione invece, le iconiche lampade wireless sui tavolini dell’area lounge sono di Flos, mentre la scenografica composizione a sospensione che sovrasta il bancone bar è di Stilnovo.

L’esperienza

In termini di esperienza questo concept costituisce un’alternativa ai beauty center che non riescono a sfuggire allo stereotipo del centro estetico unicamente dedicato all’universo femminile. Il brand e il suo spazio si presentano con un’offerta adatta allo stile di vita agender, rivolgendosi a chi ha la volontà di investire del tempo nel proprio benessere in una dimensione “slow” che sfugge al caotico contesto metropolitano. L’allestimento dotato di diverse tipologie di accoglienza e permanenza – come le aree bar, lounge, salotti e postazioni tecniche – traduce il concept in una realtà capace di fondere esperienze e interazioni variegate in un unico luogo. La volontà di FORO Studio è stata dunque quella di assimilare lo spazio ad un rifugio urbano, in cui prendersi cura di sé e star bene con gli altri.

Tre sono i temi principali individuati da FORO Studio nella progettazione dell’esperienza:

estetica,

edonismo,

convivialità,

Il primo inteso come idea che si allontana dal comune appeal dei centri estetici giocati su toni asettici grazie ad uno strategico progetto di CMF.

Il secondo inteso come principio che ha generato uno spazio gentile, utile alla ricerca del piacere fisico e mentale.

Il terzo inteso come idea di accoglienza che intende stimolare i rapporti tra le persone e l’interazione con lo spazio.

FORO Studio nasce nel 2014 a Milano. Da allora si occupa di architettura, interior design e brand identity; product design e grafica. FORO Studio sviluppa piani creativi e di comunicazione in grado di assolvere a molteplici necessità. Tra i clienti dello studio alcune importanti realtà, tra cui: Atkinsons, I Coloniali, Parah, Maryling, Westwing Italia, Chivas, Fondazione Magistretti e Aoyama Design Forum.

Nel corso degli anni, FORO Studio è stato premiato con prestigiosi award e riconoscimentiinternazionali, tra cui il BIGSEE Interior Design Award 2021, l’IF Design Award 2019, il German Design Award 2019, il BIGSEE Interior Design Award 2019, e l’Archilovers Best Project 2018.

by