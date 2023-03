Grottini: “Una nuova era co-creativa, tecnologica e sostenibile inizia ad EuroShop 2023”

Il team di Grottini è ad EuroShop, l’evento retail n°1 al mondo, per annunciare globalmente dal palcoscenico di Düsseldorf l’inizio di una nuova era del brand.

EuroShop 2023 Stand Grottini Hall12/C51

Grottini, nata 47 anni fa nelle Marche come fornitore retail locale, adesso è una realtà globale che crea i propri places con un approccio umano-centrico. Le sue realizzazioni, frutto di collaborazioni con i più grandi brand mondiali, sono create immaginando di nuovo gli spazi per una fruizione più umana e sostenibile. Questa visione è applicata nel settore retail, ma anche nel navale, food & beverage, servizi, automotive, bancario e molti altri ancora.

In ogni progetto che Grottini realizza le persone sono al centro: si cerca di capirne le intenzioni e gli obiettivi al fine di mettere in piedi soluzioni co-creative per risolvere problemi ed esigenze.

Ad EuroShop 2023, Grottini porta la sua filosofia di brand, fatta di co-creazione, tecnologia, sostenibilità e design antropocentrico. Lo fa attraverso uno spazio disegnato per meravigliare chi lo visita, offrendo un’esperienza interattiva per tutti con lo scopo di far comprendere perché il motto di Grottini è “We create places together”.

Francesco Grottini

A farsi ambasciatore di questo nuovo concetto è proprio il CEO dell’azienda, Francesco Grottini, il quale spiega che: “Dal 1993 EuroShop rappresenta per noi un luogo speciale. Crediamo fermamente in una cultura umanistica, perciò progettiamo e creiamo dei places sostenibili a beneficio delle relazioni umane. Portiamo tutti questi valori all’evento di quest’anno, invitando tutti a conoscere il nostro brand ed esplorare quest’approccio.”

Le nostre creazioni sono al servizio dei bisogni finora insoddisfatti dei clienti, superando le loro aspettative per fornire un’esperienza memorabile. Questo è l’obiettivo più alto che ci proponiamo: elevare l’esperienza umana.

James Damian, Chief Strategic Design Officer di Grottini, spiega come si raggiunga questa co-creazione attraverso il metodo del design thinking:

“Il design thinking rappresenta un approccio alla risoluzione di problemi complessi che mette al centro l’essere umano, mettendo in dubbio lo status quo. Questo metodo richiede un approccio multidisciplinare all’interno di un ambiente collaborativo dove tutte le idee sono benvenute. Il design deve offrire un’esperienza immersiva che coinvolga tutti e cinque i sensi, per dare al cliente tutto ciò che l’online non può offrire.

Realizzazioni recenti

Tra i places più interessanti creati nell’ultimo periodo da Grottini troviamo:

VF Corporation (VANS)

Il progetto phygital “Imaginary Wilderness”, creato per VANS (VF Corporation) durante la Milano Fashion Week 2022. I visitatori del Vans Store Orefici (a Milano) sono entrati nella giungla urbana dei modelli dell’artista Sarah Edith con un sistema di prova virtuale (virtual try-on) sviluppato da Future Fashion.

Progetto phygital “Imaginary Wilderness” per VANS

Grazie a questa tecnologia phygital, contrariamente a quanto accade solitamente con i negozi temporanei e pop-up, lo spreco è stato ridotto al minimo, in quanto tutte le componenti digitali verranno riutilizzate per future realizzazioni.

Il sistema di prova virtuale aiuta anche l’ambiente, in quanto, attraverso di esso, l’azienda è in grado di produrre il numero esatto di articoli desiderati dal cliente.

Questo progetto si è aggiudicato il primo premio nelle categorie “Phygital Customer Experience” e “Best in show” agli Smart Retail Awards 2022, l’evento annuale istituito da Retail Institute Italy.

Chantiers de l’Atlantique/MSC

Il team Marine di Grottini ha lavorato al suo progetto inaugurale con Chantiers de l’Atlantique sulla MSC World Europa. Una metropoli urbana ultramoderna in mare, nonché la nave da crociera più performante mai realizzata dal punto di vista ambientale, grazie a una gamma di tecnologie e soluzioni che riducono al minimo l’impatto sull’ambiente aereo e marino.

MSC World Europa – Ristorante La Foglia

Per la più grande nave da crociera alimentata a GNL del mondo, Grottini ha creato il suo ristorante principale, Ristorante La Foglia, così come l’area della piscina indoor.

Alcuni dati su Grottini

Grottini è un’azienda pluripremiata che, dai suoi inizi a Porto Recanati (Italia) alla fine degli anni ’70 – dove il suo fondatore, Pietro Grottini, costruiva espositori in vetro per barbieri – è diventata una forza che opera in tutto il mondo, creando luoghi per la vendita al dettaglio (retail), l’automotive, l’ospitalità, il settore bancario, food & beverage, marittimo e molto altro.

Con una community di oltre 150 persone e places (realizzazioni) creati in più di 20 paesi nel mondo, Grottini opera per brand globali quali: ITA Airways, TIM, Wind3, The North Face, Vans, Amplifon, Barilla, Burger King, Arval, Steve Madden, i grandi magazzini Lulu, Lenovo, Regus, UniCredit, Poste Italiane, Mercedes-Benz, gruppo Swatch e molti altri.

Puoi prenotare un appuntamento con Grottini (Hall12/C51) a EuroShop 2023 inviando una mail alla Sig.ra Alessandra Gabriele, Marketing Manager dell’azienda, all’indirizzo: euroshop@grottini.com