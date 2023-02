Pulsar: collezione di superfici ceramiche di Fiandre Architectural Surfaces

PULSAR “STYLE FROM A DEEPER DIMENSION”

Una nuova dimensione: PULSAR, la nuova collezione di superfici ceramiche ideata da Fiandre Architectural Surfaces, propone un viaggio sensoriale che suggerisce provenienze da altre galassie, un’esplosione materica dalla grande portata stilistica ed emozionale, valorizzata da una sorprendente profondità tattile e visiva.

Dalla particella alla massa, dalla massa alla materia, dalla materia alla superficie, dalla superficie all’applicazione. PULSAR suggerisce un percorso che parte dalla più piccola parte di Universo conosciuta, la particella, e si trasforma in rivestimento. Una suggestione inizialmente visiva che poi diventa tattile e concretamente abitativa. È racchiusa in questo l’essenza di PULSAR. Partendo idealmente dalle origini dell’universo, il Big Bang, PULSAR si ispira alla materia, non solo in senso geologico, bensì come genesi dall’atomo all’infinito, alla ricerca di un’identità architettonica e simbolica di connessione dell’uomo con le sue radici più profonde. PULSAR nasce dalla volontà di proporre superfici che abbiano insiti valori ancestrali tradotti in elementi abitativi grazie alle più avanzate tecnologie del brand, per suggerire un’esperienza architettonica emozionale, che va oltre la semplice materialità.

FORMATI, COLORI E DECLINAZIONI

Dal look naturale, ricco di dettaglie ricercato, PULSAR corrisponde perfettamente alle richieste più raffinate e contemporanee dei progettisti. Le sue nuance terrose e armoniche permettono accostamenti a effetto sia nei progetti più classici, sia in quelli più elaborati e all’avanguardia. Ideale come rivestimento e per superfici orizzontali, grazie alla struttura R10B può essere utilizzata in sicurezza anche in ambienti umidi. PULSAR è disponibile nei formati 120×120, 120×60 e 60×60 cm, con uno spessore di 1 cm.

La serie si declina in cinque cromie dai toni naturali – Snow Pulsar, Graphite Pulsar, Gravel Pulsar, Silt Pulsar e Dune Pulsar – e tre finiture – Satin, Naturale R10B e Strutturata R10B. Il dipartimento ricerca di Fiandre Architectural Surfaces ha dedicato particolare attenzione a quest’ultimo aspetto, mettendo a punto proposte ampiamente diversificate nel risultato finale: la finitura Satin si presenta liscia e setosa al tatto, ma opaca, come il trend contemporaneo richiede; la Naturale R10B è materica al tocco, ma priva di asperità alla vista; la Strutturata gioca su rilievi e irregolarità che vengono enfatizzati dalla luce, peculiarità che la rende visivamente piacevole anche per le applicazioni verticali.

PROPRIETÀ

PULSAR è una collezione esclusiva di Fiandre Architectural Surfaces generata da materie prime naturali. La tecnica full bodied con cui è realizzata permette di svelare lo spessore del prodotto, che si presenta uniforme e continuo rispetto alla superficie. Grazie a un processo produttivo all’avanguardia, materie prime e minerali naturali vengono combinati senza uno schema predeterminato creando una miscela armoniosa di granuli e scaglie che rendono ogni lastra un pezzo unico e irripetibile. Ne risultano superfici realizzate in una materia innovativa omogenea, compatta, indistruttibile, sicura ed ecologica, in grado di mantenere l’aspetto iniziale in tutto il suo spessore, anche in caso di usura e danneggiamento. Questa caratteristica la rende perfetta per progetti con bordi sagomati e spessori a vista e consente decorazioni delle superfici per sottrazione, come fossero cesellate.

ACTIVE SURFACES®, superfici eco-attive

PULSAR è disponibile, su richiesta, anche come superficie eco-attiva Active Surfaces®.

Presenti sul mercato da oltre 10 anni e coperte da brevetti europei, le superfici Active Surfaces® sfruttano le proprietà fotocatalitiche del biossido di titanio che, combinato con l’argento, trasforma la lastra ceramica in un materiale eco-attivo con importanti proprietà antibatteriche e antivirali, antinquinamento, anti-odore e autopulenti certificate secondo norme ISO.

Grazie all’esposizione alla luce (naturale o artificiale) e all’umidità presente nell’aria, le lastre ceramiche ActiveSurfaces® sono in grado di eliminare batteri, virus, funghi e muffe. Allo stesso modo eliminano anche i cattivi odori, contrastano la formazione di particelle inquinanti e impediscono allo sporco di aderire, rendendo più sani e confortevoli gli ambienti.

L’efficacia antivirale è testata anche contro il SARS-CoV-2, virus responsabile del Covid-19, che viene eliminato al 94% in seguito a sole 4 ore di esposizione a luce naturale e artificiale. Inoltre l’efficacia di Active Surfaces® permane anche al buio e non si esaurisce nel tempo.

