Casa Loewe apre un nuovo flagship store al The Dubai Mall

Loewe apre un nuovo punto vendita all’interno del prestigioso The Dubai Mall.

Affiancata da brand come Brunello Cuccinelli, Moncler, Balmain e Chloé, la nuova Casa Loewe di Dubai si sviluppa su una superficie di 474 mq. e presenta un design realizzato sotto la supervisione del direttore creativo Jonathan Anderson.

Il design degli interni prende spunto da altri negozi Loewe come il Loewe Place Vendome e il Loewe Galleria e presenta ambientazioni intrise di materiali naturali, toni vibranti e finiture industriali, il tutto legato da elementi artistici distintivi che elevano l’esperienza di acquisto.

Piastrelle smaltate a mano in un intenso colore bordeaux consentono alla facciata del negozio di distinguersi dall’ambiente generico del centro commerciale continuano all’interno in diverse tonalità, come il grigio e l’oro. Qui, i colori esuberanti sono abbinati a una tavolozza più tenue che si abbina al pavimento in cemento colato e alle scaffalature in legno.

I podi in marmo e vetro -dettaglio distintivo di Loewe- sono disseminati in tutti i locali creando nuove linee visive, mentre i binari in ottone e metallo nero conferiscono una delicata solidità. I locali sono punteggiati da una selezione di arredi accuratamente selezionati che aggiungono un tocco personale, come le robuste sedie Utrecht e Steltman di Gerrit Rietveld e il tavolo in ardesia del designer Axel Vervoordt .

Ulteriori pezzi includono un trio di panche appositamente commissionate create dall’artista brasiliano e finalista del Loewe Craft Prize Domingos Tótora, le lampade Akari di Isamu Noguchi e gli artigianali tappeti di lana realizzati in Spagna e disegnati dal collaboratore di lunga data John Allen.

Il nuovo negozio comprende anche un arazzo da parete di John Allen e un dipinto a olio, denominato Bushes with Blue Flowers , di Bill Lynch , una scultura di Kazuhito Takadoi costruita con ramoscelli di biancospino e spago di lino cerato e , per finire, un vaso a spirale di Joanna Constantinidis.

La nuova Casa Loewe di Dubai offre l’intera gamma di abbigliamento per uomo e donna, accessori, borse, scarpe, occhiali, fragranze e prodotti per la casa.