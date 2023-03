Dettagli ricercati: HIMACS trasforma l’interior design di un Bike & Coffee Shop

Situato in un edificio ristrutturato risalente alla fine del XIX secolo, il Bike & Coffee Shop L27, cattura lo sguardo grazie al suo straordinario design.

Dall’esterno è possibile osservare gli interni del negozio, uno spazio luminoso ed esclusivo reso possibile dall’impiego di materiali e finiture di alta qualità come HIMACS, nell’iconica tonalità Alpine White.

Quando lo studio P6PA+Architects è stato incaricato di progettare gli interni di questo esclusivo negozio di biciclette, gli architetti hanno immaginato uno spazio dall’aspetto fresco e minimalista. Il concept dello studio ha, così, sfruttato al massimo la struttura del corridoio originale, conferendogli un aspetto ricercato. L’idea era perfettamente in linea con i valori dell’azienda ceca L27, brand produttore di biciclette utilizzate nei principali tour, tra cui il Giro d’Italia e il Tour de France, insieme ad altri marchi rinomati come Colnago, Pinarello e De Rosa.

Lo studio di architettura ha voluto giocare con l’alternanza delle finiture bianco e oro: è, infatti, per questo motivo che la scelta dei progettisti è ricaduta sulla classica tonalità Alpine White di HIMACS. La combinazione dei colori non solo rispecchia l’essenza ricercata dell’ambiente, ma crea un netto contrasto con i colori scuri delle biciclette, appese alle pareti lungo il corridoio.

I visitatori entrano nello showroom attraverso una parete vetrata, su cui “spicca” il logo al neon L27 realizzato in HIMACS. Il pavimento è trattato con vernice epossidica bianca e circondato da pareti rivestite in Solid Surface della stessa tonalità. Per dare un tocco di colore all’ambiente sono stati posizionati a soffitto tubi in ottone verniciati oro, che ricordano parte del telaio di una bicicletta.

I visitatori passano quindi attraverso un’altra parete vetrata per entrare nello spazio principale del negozio dedicato all’accoglienza dei clienti, in cui un grande bancone multiuso realizzato in HIMACS prosegue nel dialogo minimalista degli spazi. Oltre quest’area, dove un tempo si trovava il vecchio cortile interno dell’edificio, c’è una piccola cucina aperta con ampie finestre panoramiche, le cui basi sono sormontate da un piano di lavoro in HIMACS, sempre nella finitura Alpine White.

Con questo progetto, HIMACS dimostra ancora una volta le sue eccezionali qualità estetiche e funzionali. Per questo negozio di biciclette, gli architetti hanno deciso di utilizzare il materiale Solid Surface per creare un bancone che riuscisse a dare un senso di forza allo spazio in cui i clienti vengono accolti e assistiti. Era quindi necessario un materiale resistente come HIMACS, in grado di rimanere impeccabile anche in zone ad alto passaggio.

L’utilizzo del Solid Surface per l’area cucina dimostra, inoltre, le sue eccellenti proprietà igieniche: la superficie non porosa di HIMACS impedisce, infatti, la proliferazione di batteri assicurando una più rapida e facile pulizia e manutenzione.

Location Praga, Repubblica Ceca

Design P6PA+Architects, s.r.o

Team di architetti Martin Klejna, Julio Costa e Karel Koutský

Materiale HIMACS Alpine White S028

Fabbricazione Dinak, spol s.r.o.

Distributore HIMACS Polytrade

Foto © Robert Žákovič