Piazza Portello – Il 25 marzo apre la boutique monomarca Legami

A Piazza Portello, l’elegante e apprezzato urban mall alle porte del centro storico di Milano, il 25 Marzo apre la nuova boutique monomarca Legami, la 31ma in Europa.

Azienda interamente italiana fondata dal vulcanico bergamasco Alberto Fassi, Legami offre oltre 4000 articoli tra agende, calendari, cartoleria, accessori per la casa, giochi vintage, articoli beauty, per il viaggio e molto altro suddivisi in 15 categorie merceologiche chiamate “Mondi”. Tutti i prodotti vengono progettati proprio nella sede centrale di Bergamo, dalla quale dipende anche la gestione diretta delle boutique.

Il punto vendita Legami, in apertura a Piazza Portello il 25 Marzo, sarà raggiungibile percorrendo il viale principale proprio di fronte all’ipermercato Iper la Grande i, occuperà una superficie di circa 70mq e sarà gestito da un team di 5 nuove assunzioni.

Il 2023 rappresenta il 20° anniversario di attività per Legami, azienda da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e impegnata nel sociale, brand che nel 2021 ha registrato una crescita del 60% e ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 65 mln di euro.

Una curiosità: l’esatta pronuncia è Legàmi proprio a sottolineare la mission del marchio di creare relazioni fra le persone e gli oggetti di uso quotidiano perché ognuno possa esprimere liberamente se stesso, la sua unicità e quello che prova, in qualunque momento o fase stia vivendo.

Legami ha scelto Piazza Portello, a conferma della sua strategia di espansione globale con negozi incentrati sull’ascolto dei clienti e sulla soddisfazione delle loro esigenze.

Piazza Portello è aperto dal lunedì alla domenica dalle 09:00 alle 21:00. Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, lo sharing mobility o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per le prime tre ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City.