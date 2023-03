La Martina apre a Milano un flagship store con bar e ristorante

La Martina apre a Milano in Corso Garibaldi 1, il flagship store più grande d’Europa, a testimonianza di un legame che si rinnova con la capitale della moda in Italia.

Il monomarca di 450 mq, progettato dallo studio Novembre, si sviluppa su due livelli con una area interamente dedicata a bar e ristorante.

Nei piani dell’azienda lo store di Milano è il punto nevralgico di brand awareness e brand identity. Si conferma luogo di riferimento per il gioco del polo in Europa e unisce a 360° l’universo La Martina, azienda leader da più di 40 anni nella produzione di equipaggiamento tecnico per il polo, il cui heritage è fondato sulla cultura del polo stesso, sport che collega a livello globale una vasta community.



Si apre così la via di una nuova strategia di comunicazione in cui lo store di Milano diviene palcoscenico esperienziale e riferimento ufficiale per tutti i clienti e i giocatori di polo nel mondo.

A proposito del progetto «il nuovo monomarca a Milano, rappresenta il più grande negozio europeo e sottolinea l’impegno costante del brand verso la città della moda – commenta Lando Simonetti, founder de La Martina – oltre ad aggiungere un importante tassello in termini di presenza sul mercato italiano. Un legame progettuale e molto saldo che diventa il nostro pilastro d’immagine in Europa e non solo, e si rivela, con forza, l’arteria principe e più simbolica delle vie di Brera. La Martina ha sì radici argentine ma il cuore in tutto il mondo, proprio per questo tra i nostri servizi abbiamo introdotto esperienze di travel, che accompagni viaggiatori, sportivi e famiglie a scoprire l’Argentina. Si tratta di un nuovo format di “community store” in grado di offrire al cliente diverse esperienze uniche, personalizzate e centralizzate, che abbiano l’obiettivo di essere replicate in diversa scala nelle principali città italiane”.

La Martina rivela le sue origini e l’essenza dell’Argentina nelle collezioni e nel design del negozio, ma anche attraverso il sapore inconfondibile del cibo argentino dando vita al bar ristorante “El Bar del Polo” aperto da pranzo, nell’ orario aperitivo, a cena e per un drink serale. “Abbiamo stretto un deal con Maximiliano D’Andrea, imprenditore e manager con esperienza nel settore della ristorazione a livello internazionale, nonché fondatore di format e brand, tra cui proprio El Carnicero, uno dei più noti ristoranti argentini in città”, commenta Lando Simonetti.