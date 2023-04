Completi letto: quali tessuti scegliere per un riposo davvero appagante?

Passiamo a letto circa un terzo della nostra vita; sull’importanza di un buon riposo notturno non c’è ormai più niente da scoprire: dormire bene e per il giusto tempo è fondamentale, sia dal punto di vista fisico, sia da quello psicologico. Insomma, che riposare bene abbia ricadute positive importanti sulla qualità della vita non è ormai materia di discussione.

Molte sono le problematiche che possono essere alla base di un cattivo riposo; alcune possono essere risolte soltanto ricorrendo all’aiuto del proprio medico, ma vi sono anche tanti casi in cui bastano piccoli accorgimenti per migliorare la qualità del proprio riposo notturno; fra questi un buon materasso e un’ottima biancheria da letto.

Per dormire bene è necessario avere un buon materasso

È praticamente impossibile dormire bene se il nostro materasso di non è di buona qualità; alcuni materassi sono troppo rigidi, altri sono troppo morbidi; in entrambi i casi, è molto probabile che insorgano dolori o comunque fastidi a livello della schiena tali da impedire un riposo ottimale. Fortunatamente, oggi sul mercato sono disponibili materassi realizzati con prodotti che garantiscono il giusto livello di morbidezza evitando l’insorgere della tanto fastidiosa lombalgia.

L’importanza della biancheria da letto

Se la qualità del materasso è importante, anche quella della biancheria da letto non è da meno, in particolare quando prendiamo in considerazione i lenzuoli e le federe, gli articoli del corredo di biancheria che sono a stretto contatto con la pelle della persona. È quindi necessario scegliere questi articoli con grande attenzione, optando per tessuti di alta qualità e confortevoli.

Ferò Milano, per esempio, nel suo e-shop propone completi letto matrimoniali (lenzuolo sotto, lenzuolo sopra e due federe) realizzati con tessuti di alta qualità molto raffinati nelle lavorazioni. I tessuti con cui tali completi sono realizzati hanno caratteristiche tali da garantire il massimo comfort, per un riposo notturno lungo e ristoratore.

I tessuti più adatti per garantire un buon sonno

Non esiste un solo tessuto che può garantire un buon sonno; in commercio, infatti, vi sono proposte che possono venire incontro alle più svariate esigenze. Analizziamo quindi quali sono le proposte di tessuti più adatte per dormire bene, anche a seconda della stagione.

Un tessuto perfetto per un riposo ideale nel periodo estivo è il lino; lo stesso può dirsi per il misto lino (cotone e lino); si tratta di tessuti molto freschi e resistenti, perfetti per chi ama le fibre naturali. I più “calorosi” possono utilizzarli anche nei mesi più freddi, ovviamente abbinandoli a una buona coperta oppure a una trapunta.

Un tessuto “all season” è il raso di cotone (satin di cotone), un tessuto particolarmente elegante che visivamente ricorda molto la pregiatissima seta. Ha la pregevole caratteristica di “adattarsi” alla temperatura del corpo ed è quindi indicato in qualsiasi periodo dell’anno.

Per il periodo primaverile e per quello estivo si può optare per il cotone percalle; un tessuto lussuoso ed elegante, fresco e resistente che regala una delicata sensazione vellutata. Ferò, per esempio, propone modelli in cotone percalle TC 200 rifiniti nei minimi dettagli, con arte sartoriale.

Quando l’estate è particolarmente torrida, si può anche optare per un cotone leggero, un tessuto morbido e resistente al tempo stesso, in grado di assorbire bene l’umidità.

Un tessuto adatto a tutte le stagioni è poi la seta, tessuto molto piacevole al tatto e per di più caratterizzato da proprietà antiallergiche e antibatteriche, perfetto per coloro che hanno una pelle molto sensibile.

