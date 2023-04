Flagship store Hermès di Madison Avenue a New York

Disegnato dallo studio di architettura RDAI, guidato da Denis Montel e Julia Capp, il flagship store di Hermès in Madison Avenue è un connubio tra dinamismo newyorkese ed eleganza parigina e un’ambiziosa fusione di tre edifici esistenti.

La pianta dell’edificio storico che ospitava una banca, al civico 706, offre una prospettiva profonda e una geometria lineare scandita da una sequenza di piccole stanze. Al contrario, il civico 704 -una combinazione di due case a schiera con un’architettura più organica nei toni e nelle forme- presenta curve voluttuose con archi multipli e rovesciati, linee morbide e toni più chiari.

RDAI ha lavorato per rafforzare questo contrasto e la complementarità di atmosfera che attraversa gli edifici, permettendo alle loro storie di comunicare tra loro e consentendo ai visitatori di scoprire le loro identità.

Gli interni esplorano, senza alcuna nostalgia e con un approccio decisamente moderno, un’espressione di ciò che l”Art déco” potrebbe essere oggi, prendendo sottili spunti dall’influenza di questo stile nei primi grattacieli Rockefeller e Chrysler di Manhattan.

L’interior design mostra una forte risonanza tra i periodi Art déco di New York e Parigi, con uno stile armonioso, ispirazione alla natura, una forte geometria e una vasta gamma di materiali e colori; come i pannelli murali intarsiati in paglia verde nel reparto uomo, e le decorazioni equestri, le finiture in oro e l’effetto della laccatura screpolata nelle pareti delle nicchie del reparto profumi.

Le pareti del salone dedicato alla pelletteria presentano finiture laccate verde celadon; per il salone VIP la scelta è caduta su una finitura in pelle riciclata, mentre un tessuto in fibra di fungo ricopre il reparto gioielleria.

La palette dei colori si intensifica da un piano all’altro, con toni di verde, cioccolato fondente e cognac sul lato dell’edificio che ospitava la banca – e toni neutri caldi- come avorio, beige, marrone chiaro, ocra e rosa polvere, sul lato opposto.

I dettagli decorativi sono stati enfatizzati e tradotti in dettagli contemporanei, come l’effetto “trompe l’oeil” del pavimento in mosaico di marmo, il soffitto a cassettoni in legno e le griglie della cassaforte nell’edificio ex banca.



L’atmosfera è stata rafforzata con riferimenti ai dettagli presenti nel flagship parigino di Faubourg Saint Honoré, tra cui le vetrinette rifinite in pelle, i banconi ovali in vetro e ottone e il tipico pavimento a mosaico.



Una scala che galleggia verso l’alto

In un negozio di 4 piani, il flusso verticale e la circolazione devono attirare il cliente. La geometria della scala offre una “passeggiata” semplice e fluida da un piano all’altro. Forme organiche e curve sono state espresse in materiali solidi e perenni, dando vita a una scala in pietra monolitica ad alta tecnologia che offre un senso di movimento e leggerezza. I gradini in pietra sono realizzati con la tecnica del post tensionamento, i parapetti sono balaustre in pietra a doppia trave con dettagli curvi e lisci.

Il tetto dell’edificio al civico 704 è stato ricostruito e dotato, al quarto piano, di un volume a doppia altezza con un lucernario centrale a doppio vetro curvo che si affaccia su un lussureggiante giardino pensile.

Anche questo progetto è il perfetto connubio tra la natura ed una geometria sinuosa e lineare, impreziosito da dettagli raffinati.

Il flagship è suddiviso in una serie di saloni, ognuno caratterizzato e dotato di propri elementi. Man mano che il visitatore sale attraverso i vari piani, gli edifici ai civici 704 e 706 diventano tutt’uno.

Location: New York City

Architect: RDAI

Artistic director: Denis Montel

Project interior architect: Sybil Debu, Lola Chauvel, Barbara Stec

Structural engineer for staircase: Bollinger+ Grohmann

Executive architect: Spacesmith

Lighting consultant: Metis

Landscape designer: Miranda Brooks

Photos courtesy: Kevin Scott

