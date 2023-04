Tiffany & Co. riapre il celebre negozio sulla Fifth avenue a New York

A quasi cinque anni dalla chiusura, è previsto per i 28 aprile il ritorno del negozio simbolo della Maison del gruppo Lvmh.

Il nuovo flagship sulla 57a Strada e la Fifth Avenue, ora noto come “The Landmark”, presenta al mondo una nuova Tiffany & Co. Opere d’arte personalizzate, gioielli mai visti prima e display coinvolgenti caratterizzano il nuovo Landmark, che è anche uno dei negozi più grandi di Manhattan.

The Landmark segna la prima ristrutturazione olistica del negozio da parte dell’istituzione del lusso da quando aprì le porte nel 1940. Forze opposte definiscono la trasformazione: vecchio e nuovo, passato e futuro, tesori nascosti e rivelati. Rendendo omaggio all’iconica struttura originaria dell’edificio, l’amata facciata con la statua di Atlante e l’orologio sopra le porte girevoli è stata ristrutturata in onore del suo design originale, mentre gli interni sono stati completamente reimmaginati in un nuovo mondo di meraviglie.

L’architetto Peter Marino ha ripensato l’architettura degli interni, mentre OMA New York, guidata dal famoso Shohei Shigematsu, si è occupata della ristrutturazione del nucleo dell’edificio e dell’infrastruttura di circolazione, nonché l’aggiunta dei tre piani sopra l’edificio esistente.

Entrando nel nuovo negozio, i clienti si trovano immediatamente immersi in un ampio piano principale di casse di gioielli illuminate da un innovativo lucernario. L’installazione a soffitto si estende per quasi tutta la lunghezza della stanza ed è composta da un’astrazione di sfaccettature. Nei 10 piani del Landmark sono integrate quasi 40 opere d’arte, tra cui pezzi inediti commissionati da Tiffany. La collezione comprende opere di artisti famosi come Damien Hirst, Julian Schnabel, Rashid Johnson, Anna Weyant e Daniel Arsham.

Al piano terra i visitatori sono immersi in uno scenario iconico di New York grazie a pareti video che proiettano ampie vedute di Central Park e dello skyline di Manhattan quando sono accese e fungono da specchi quando sono spente. Il parquet in tutto l’edificio richiama il design originale degli anni ’40, riprendendo il motivo originale degli interni del negozio. Al piano terra si trova anche un nuovo orologio di Tiffany & Co. ispirato alla statua e all’orologio originali di Atlas.

Foto @ Tiffany & Co