Zanotta acquisita da Cassina entra a far parte del gruppo Haworth Lifestyle Design

Zanotta SpA, storica azienda italiana operante nel segmento alto di gamma e rinomata a livello internazionale per i suoi iconici arredi, è stata acquisita da Cassina SpA, azienda del gruppo Haworth Lifestyle Design. Cassina, portavoce del design nel mondo, coordinerà le attività e il piano di sviluppo futuro di Zanotta.

Zanotta da oggi entra a far parte del gruppo Haworth Lifestyle Design insieme agli altri prestigiosi marchi: Cassina, Cappellini, Ceccotti, Karakter, Poltrona Frau, Luxury Living, JANUS Et Cie, Luminaire e Interni.

Fondata nel 1954 a Nova Milanese, Zanotta è riconosciuta come una delle maggiori protagoniste della storia del design italiano. Dagli anni ’60, guidata dall’intuito e dalla straordinaria capacità imprenditoriale del suo fondatore Aurelio Zanotta, ha conquistato la scena mondiale grazie a prodotti emblematici per l’innovazione formale e per la ricerca tecnologica sostenuta dalla continua evoluzione della qualità dei materiali e processi produttivi.

Con un giro d’affari di circa 25 milioni di euro, l’azienda opera sia nel mercato Residenziale che del Contract ed è presente in oltre 700 negozi specializzati in 50 Paesi nel mondo.

Sacco Servomuto di Zanotta – Foto Omar Sartor

Zanotta è oggi una delle aziende di design più rappresentate, riconoscibili e iconiche anche grazie ai suoi 330 prodotti presenti in 56 musei in tutto il mondo, e forte dei 4 Compassi d’Oro ADI ricevuti nella sua carriera.

Nel corso della sua eccezionale storia, Zanotta ha collaborato con alcuni dei protagonisti più importanti della scena italiana, tra cui, Gae Aulenti, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Carlo Mollino, Bruno Munari ed Ettore Sottsass. Una collezione ricca di prodotti-mito che rappresentano al meglio il vivere quotidiano come, per esempio, la chaise-longue Maggiolina, l’appendiabiti Sciangai, la poltrona Sacco, la sedia Tonietta, lo sgabello Mezzadro, il tavolo Leonardo, la seduta outdoor Allunaggio e il tavolo Quaderna, in produzione da decenni e ancora oggi un punto di riferimento per clienti appassionati e intenditori.

Giuliano Mosconi, CEO del gruppo Tecno/Zanotta, ha dichiarato: “Dopo questi anni di lavoro intenso, che hanno riportato Zanotta sotto i riflettori, sono contento che questa meravigliosa azienda possa continuare il suo viaggio in compagnia di un attore importante come Cassina, che l’aiuterà a cogliere il massimo del suo potenziale.”

Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di accogliere Zanotta, un’azienda che ha scritto alcune fra le pagine più importanti del design e con cui condividiamo i valori fondanti del settore, dalla qualità produttiva alla promozione della cultura.Un marchio formidabile, a cui garantiremo la più ampia autonomia operativa per continuare il suo percorso di creatività attraverso la ricerca di nuovi talenti e la valorizzazione dell’eccezionale portafoglio prodotto. Avremo cura di Zanotta e ci impegneremo a portarla ai vertici dell’attenzione per farla crescere in tutto il mondo.”

Dario Rinero, CEO di Haworth Lifestyle Design, ha dichiarato: “Con l’arrivo di Zanotta aggiungiamo un’altra fulgida stella al nostro luminoso firmamento, confermando la vocazione del gruppo HLD di identificare, attrarre e sviluppare le migliori realtà del panorama mondiale del design.Porgo il mio caloroso benvenuto ai nuovi colleghi che grazie al loro impegno portano avanti ogni giorno, da 70 anni, questo meraviglioso marchio mentre rivolgo un pensiero di rispettosa ammirazione verso Aurelio Zanotta, padre fondatore dell’azienda, visionario ed istrionico maestro della grande storia del design italiano.”

L’acquirente è stato supportato da EY per la due diligence finanziaria/contabile, da Studio Legale Tributario per le verifiche di natura fiscale e da ADVANT Nctm per la consulenza legale di tutta l’operazione. Ethica Group ha invece agito come advisor finanziario del venditore, che si è avvalso dell’assistenza legale di Fieldfisher Italia.

Cassina

Fondata a Meda nel 1927, inaugura nell’Italia degli anni ‘50 l’industrial design secondo una logica totalmente inedita che segna il passaggio dalla produzione artigianale a quella seriale.L’azienda ha sempre avuto un’attitudine pioneristica grazie alla sua spiccata propensione alla ricerca e all’innovazione, coniugando capacità tecnologica a un’artigianalità di grande tradizione e coinvolgendo importanti architetti e designer per immaginare nuove forme e trasformarle in progetti. Oggi, ‘The Cassina Perspective’ esprime i valori dell’azienda attraverso una collezione eclettica in cui i prodotti dall’anima più innovativa e le icone del Moderno creano insieme atmosfere accoglienti, dialogando secondo un codice progettuale unico basato sull’eccellenza.

Haworth Lifestyle Design (già Poltrona Frau Group)



Opera dagli inizi degli anni 2000 ed ha messo insieme alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo dell’arredo alto di gamma: Poltrona Frau, Cappellini, Cassina, Ceccotti, JANUS et Cie, Karakter, Luxury Living, Luminaire e Interni.Con 850 milioni di euro di fatturato e 2.200 dipendenti è oggi una delle più grandi realtà al mondo operanti nel settore.I l Gruppo fa parte di Haworth Inc, uno dei più importanti operatori al mondo nel campo dell’arredo commerciale basato negli Stati Uniti, con un fatturato di circa 2,5 miliardi di dollari e 7.500 dipendenti sparsi in tutto il mondo.