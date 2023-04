CHER’17, uno showroom ispirato dai codici estetici del metaverso

Ispirato dai codici estetici del metaverso, lo showroom Cher’17 di Kiev, progettato dallo studio ucraino Temp Project, è concepito come uno spazio di fantasia ed evasione.

Il nuovo spazio del brand di moda ucraino Cher’17, al piano terra di un edificio costruito nella seconda metà del XIX secolo nella zona centrale di Kiev, è organizzato in tre distinte zone che coprono una superficie di 254 mq a forma allungata.

Il concept trae spunti estetici dalla digitalizzazione in corso nel settore della moda, ricalcando showroom e camerini virtuali presenti nel web.

L’ingresso è organizzato come una zona living, con un enorme divano cilindrico blu di fronte a uno schermo a LED utilizzato per visualizzare i contenuti digitali del brand.

La sala successiva, dominata da una palette rosa confetto, ospita una piattaforma rialzata circondata da appendiabiti in acciaio e un podio in marmo, sempre di colore rosa, con due erogatori per acqua e spumante. Fare shopping non significa solo provare e comprare vestiti, ma anche socializzare e godersi la vita.

Una tonalità blu oltremare delimita la terza zona, che si fonde con l’area dei camerini attraverso specchi di varie forme e superfici metalliche riflettenti che offuscano i confini fisici dello spazio e creano una serie di angoli instagrammabili.

“Per me, specchi e superfici in acciaio sono la metafora di un lago o di un fiume. L’acqua è la mia ispirazione, una sostanza vivente che posso osservare all’infinito. Un lusso naturale che non sempre apprezziamo“, afferma la designer Anastasiia Tempinska.

Nonostante le circostanze estreme in cui versa l’Ucraina, la recente apertura dello showroom Cher’17 è indicativa della resilienza della capitale ucraina e della spinta a mantenere un senso di normalità.

Location: Kyiv (Ukraine)

Area: 254 sqm

Design: Temp Project

Lead architect: Anastasia Tempinska

Photos courtesy: Andriy Bezuglov

