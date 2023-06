Rina Lovko progetta lo showroom  "The COAT by Katya Silchenko" a Kiev

The COAT , è un marchio di prêt-à-porter femminile fondato da Kateryna Silchenko nel 2014. La stilista trae ispirazione dalle donne che la circondano: forti, passionali e delicate allo stesso tempo.

Le specifiche progettuali si sono rivelate piuttosto peculiari poiché lo spazio era suddiviso in due aree. La prima parte fungeva da showroom, progettata da un altro team di architetti qualche anno fa. L’altra era adibita a studio. La richiesta di Kateryna era quella di sviluppare una coerenza visiva tra le due aree e cambiare completamente lo stile degli interni.

Per lo showroom “The COAT by Katya Silchenko” Rina Lovko crea un ambiente luminoso, elegante e minimalista.

Lo showroom si trova in via Leonida Pervomayskaya, in un edificio residenziale in mattoni degli anni 50. “Non c’era abbastanza luce, il soffitto Armstrong era basso e le porte e le finestre erano piccole. Le abbiamo allargate, e questa soluzione ha contribuito ad alzare visivamente il soffitto e ha permesso alla luce di entrare. Posizionando l’impianto di condizionamento e ventilazione sopra gli armadi abbiamo mantenuto l’altezza del soffitto,” spiega Rina Lovko.

Il concetto visivo dello spazio si basa sulla ritmicità e sulla ricorrenza che vengono visualizzate in The COAT attraverso il posizionamento di luci d’accento e aste appendiabiti.

“Nel tentativo di trasmettere le caratteristiche del marchio, abbiamo cercato di creare un’esperienza nuova e stimolante per i visitatori. Il pavimento in marmo e il rivestimento delle pareti, infatti, creano uno sfondo uniforme per gli abiti”, commentano i progettisti.

Illuminazione

La progettazione illuminotecnica ha richiesto un’attenzione particolare. A causa del soffitto basso non sono state utilizzate sbarre collettrici, comuni nell’illuminazione di showroom, ma si è optato per faretti a incasso con un più alto indice di resa cromatica e senza finiture. I grandi specchi, con profili verticali a luce diffusa, contribuiscono ad illuminare in modo uniforme lo spazio. Lampade in rame, decorative e funzionali, completano il progetto illuminotecnico.

Materiali

Il rame naturale contraddistingue il brand COAT by Katya Silchenko e il design iniziale dello showroom, ed è stato quindi incorporato negli interni come elemento principale. Questo materiale è stato anche il punto di partenza per la scelta della tavolozza dei colori.

Il grigio neutro in toni sabbia che avvolge le pareti, il soffitto e il pavimento in microcemento, crea un unico spazio continuo ed elegante, in contrasto con il marmo Rosa Aurora integrato nelle pareti e nel pavimento che evidenzia l’area espositiva principale. Così, l’intera tavolozza dei colori è delicatamente unificata con una tonalità onnipresente.

Arredi

Per non sovrastare i capi esposti si è optato per un arredamento minimalista, impreziosito da pochi pezzi di design dalla forte personalità come la poltrona Reversível di Martin Eisler degli anni ’50, prodotta da Tacchini, e una Chaise Longue disegnata dallo studio spagnolo PerezOchando, rivestita in tessuto corallo della fabbrica danese Kvadrat e prodotta da Sancal.

Ogni altro elemento di arredo presente nello showroom è stato prodotto su disegno dallo studio Rina Lovko, esclusivamente per questo progetto. L’armadio principale con ante scorrevoli è rivestito con lo stesso intonaco a calce delle pareti, mimetizzandosi con l’interno. Il banco reception è realizzato in quarzo rosa con piano di lavoro in legno naturale impiallacciato. Gli appendiabiti sono realizzati in acciaio inossidabile e rifiniti con dettagli in rame.

Design Rina Lovko Studio

Team Rina Lovko, Daryna Shpuryk

Location Kyiv, Ukraine

Area 130 sqm

Photos courtesy Yevhenii Avramenko

