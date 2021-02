Showroom ÂME a New York

Progettato dal famoso Studio di architettura olandese Baranowitz + Kronenberg (B+K), il prestigioso showroom di gioielleria Âme di New York, a Soho sulla Spring Street.

Per la realizzazione, gli architetti si sono ispirati proprio alle facciate in ferro, tipiche dei palazzi del quartiere di Lower Manhattan.

Qui, il tratto distintivo del design, che vuole valorizzare l’eleganza ed il valore degli oggetti in esposizione, si dipana tra pareti dalle superfici lucide in acciaio inossidabile, a richiamare sì, il passato industriale ma, al tempo stesso, a lasciare spazio alla contemporaneità per rispecchiare interamente l’identità del brand di Âme, che dal francese rende proprio il significato di “anima”.

L’atmosfera che si respira interrompe i consueti canoni progettuali, perché è finalizzata alla customer satisfaction, dove il cliente, a contatto diretto dell’intero sistema espositivo, è invitato a prendere visione dei gioielli in maniera più familiare.

La shopping experience si snoda tra una serie di aste in acciaio che svettano dal pavimento al soffitto ed, unite all’audace sfondo delle pareti in acciaio, creano una tavolozza monocromatica davvero invitante.

I gioielli firmati dal direttore creativo Elinor Avni sono custoditi all’interno di capsule sospese oppure sotto teche di cristallo poggiate su tavoli dalle basi argentate con ripiani bianchi. Ad incrementare la percezione sensoriale è stata inserita una fragranza ambientale creata ad hoc per il marchio dalla profumiera britannica Azzi Glasser. Inoltre, la boutique dispone di una piccola area ristoro dove potersi rigenerare.



Dopo l’eclatante successo riscosso nell’aprile 2019 per la realizzazione di Âme di Los Angeles, anche per questo showroom di New York, gli eclettici architetti di B+K segnano il trionfo di un nuovo tipo di retail, innovativo, efficace, ultracontemporaneo per valorizzare il prodotto ed emozionare profondamente il suo destinatario finale: il cliente.

