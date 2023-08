Lo studio Carmen Baselga progetta lo showroom Lladró a New York

Interpretare l’essenza di un marchio non è facile, soprattutto se si tratta di un’azienda emblematica come Lladró, leader mondiale nella porcellana artistica di lusso e riferimento internazionale.

L’interior design, ideato dallo studio Carmen Baselga in collaborazione con il team retail del brand, presenta un viaggio sorprendente attraverso una sequenza di scenari immersivi che trascinano l’osservatore nell’universo di Lladró.

“Attraverso ogni scenario abbiamo cercato di stabilire un dialogo tra il visitatore e il prodotto in una conversazione visiva, sonora, tattile e olfattiva”, racconta la designer.

Aperto nel vivace Meatpacking District della città, lo showroom offre ai visitatori la visione dei processi creativi e artigianali di Lladró grazie a una tecnologia virtuale all’avanguardia che consente di vedere in prima persona la tecnica, la creatività e l’ attenzione ai dettagli che sta dietro la realizzazione di ogni pezzo Lladró.

Trasgredendo la norma di una relazione statica tra osservatore e prodotto, il movimento si genera attraverso i cambiamenti di intensità della luce, l’uso di schermi che fungono da fondali e suoni che immergono i visitatori in un’altra realtà, allontanandoli dal trambusto della metropoli .

Forme e colori sono anche elementi differenzianti del progetto di interior design.

Giocare con la prospettiva, ricercare una sensazione di profondità di campo attraverso divisioni modulari di cerchi non finiti, il cui insieme, visto dall’ingresso, ricorda il diaframma di una macchina fotografica analogica. Questo invita il visitatore a percorrere lo spazio, evocando atmosfere di fantasia e architetture oniriche.

Il cliente passa così attraverso spazi avvolgenti che lo portano ad apprendere tutti i segreti del marchio, e persino a viaggiare da New York ai laboratori di Lladró a Valencia, in modo che possano approfondire il suo meticoloso processo artigianale.

Le geometrie creano un contesto pulito e promuovono un senso di armonia visiva. Ciò è ulteriormente esaltato dalla scelta della tavolozza di colori, che comprende tonalità pastello come il verde salvia in combinazione con un rosa salmone e un tono sabbioso come legante. L’obiettivo è soprattutto quello di valorizzare i prodotti in esposizione, alcuni dei quali ideati da designer del calibro di Jaime Hayon, Marcel Wanders e la messicana Olga Hanono.

Direttore creativo dello studio multidisciplinare che porta il suo nome. Svolge gran parte della sua attività nel campo dell’interior design e dell’architettura. Il suo studio ha realizzato progetti per aziende come Carlsberg Beer, Grohe, Electrolux, Lladró, Otis, VekaIbérica e per il prestigioso chef Paco Roncero. Nel corso della sua carriera ha coordinato e diretto vari progetti culturali, progettando e curando mostre per organizzazioni come Fundación Telefónica e Fundación La Caixa.

by