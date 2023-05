A Milano la prima boutique Dolce & Gabbana dedicata a gioielli e orologi

I gioielli e gli orologi di Dolce & Gabbana trovano il loro ambiente ideale nella prima boutique al mondo esclusivamente dedicata ai preziosi del brand.

Situata a Milano, al numero 3 di via Della Spiga, la boutique è il risultato della collaborazione creativa tra Domenico Dolce, Stefano Gabbana e lo studio di architettura parigino Carbondale di Eric Carlson che aveva collaborato con gli stilisti per la ristrutturazione della boutique di via Della Spiga 2.

I gioielli e gli orologi Dolce & Gabbana in via Della Spiga

Il viaggio nel mondo della gioielleria Dolce & Gabbana inizia dalla facciata del nuovo negozio, scandita dalle vetrine che anticipano e rivelano il fascino delle collezioni. La trasparenza del vetro e il nero intenso si rincorrono in un gioco di reciproci richiami che dall’esterno si sposta nel cuore del negozio.

Uno spazio oscuro ed enigmatico

All’interno, quattro stanze dalla dimensione intima e ricercata sono rivestite di un sontuoso marmo lucido Nero Marquina, alternato a superfici in legno laccato nero e grandi specchi che generano una drammatica e misteriosa sinfonia di riflessi. In questo ambiente oscuro ed enigmatico, le creazioni di gioielleria e orologeria risaltano esposte all’interno di eleganti vetrine cilindriche in metallo nero e vetro, in un dialogo senza soluzione di continuità con le superfici degli arredi in pelle e velluto dello stesso colore.

Un’innovativa griglia di luci led illumina il potente design nero saturo degli spazi, accentuando le molteplici sfumature di colore delle creazioni Dolce & Gabbana in un bouquet di luce visivamente esplosivo.