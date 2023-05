Tognana inaugura il nuovo flagship store in via Torino a Milano

Un nuovissimo flagship store di Tognana– la cui inaugurazione si terrà sabato 6 maggio – ha aperto in via Torino 55/N08, una delle vie più conosciute e frequentate di Milano grazie alla sua posizione strategica che parte da piazza Duomo e porta direttamente alle Colonne di San Lorenzo.



In passato sede di botteghe e laboratori artigianali, oggi è tra i maggiori centri dello shopping milanese, con un occhio di riguardo anche ai giovani.

Salgono a tre i monomarca Tognana

Il flagship store di via Torino è il terzo aperto da Tognana che si aggiunge a quello di Rho e Varese, portando avanti una strategia distributiva nazionale e multicanale che consente al brand di essere presente in 1.000 punti vendita retail e oltre 60 punti vendita della GDO/GDS.

Situato su due piani, per un totale di 300 mq di area espositiva, lo store propone le ultime novità delle linee cottura, tavola, tessile, complementi di arredo e decorativi, piccoli elettrodomestici e prodotti per l’Horeca firmati Tognana e Andrea Fontebasso 1760.



Una gamma completa e diversificata di accessori perfetti per arredare soggiorno e camera da letto,accanto a utensili e stoviglie che diventano gli alleati ideali in cucina.

In occasione dell’inaugurazione, dal 6 al 21 maggio sarà attiva una promozione che permetterà di ricevere subito uno sconto del 20% su tutti gli acquisti fatti in negozio*.



A testimonianza dell’importante investimento fatto dal brand, l’apertura sarà supportata anche da una campagna digital attiva per tutto il mese di maggio su Meta e Google con target sulla città di Milano.

Un concept store ispirato dall’essenza del brand

Fonte di ispirazione per il concept del negozio è stata senza dubbio l’essenza del brand stesso: un marchio che da sempre celebra la casa come luogo vivo e autentico. Il punto vendita, infatti, ricrea una casa accogliente grazie alle ambientazioni e ai suggestivi allestimenti visual che – insieme allo staff che si contraddistingue per cortesia, competenza e professionalità –guidano il cliente all’acquisto.



Il layout dello store è perfettamente in linea con lo stile dello shopping milanese, da sempre attento a prodotti e servizi di qualità e al Made in Italy che Tognana ben rappresenta.



Milano è infatti sempre stata una città all’avanguardia e incentrata sull’eleganza, un luogo simbolo dello shopping che mette d’accordo i clienti più raffinati e quelli più smart.

Tognana – brand leader nella produzione e distribuzione di porcellane da tavola, pentole e home decoration– garantisce alti standard ambientali e di responsabilità sociale, come dimostrano le due certificazioni ottenute: ISO14001 (Gestione ambientale: attenzione e tutela) e SA8000 (responsabilità sociale per un’etica del lavoro).



*Solo su prodotti a marchio Tognana e Andrea Fontebasso e salvo promozioni già attive.