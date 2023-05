Gift Fair 23ª edizione, dal 23 al 25 settembre 2023

Una vacanza di lavoro dove il mercato c’è: Gift Fair ritorna nella struttura fieristica del Palalumbi di Taormina, presentando le collezioni 2024 in anteprima nazionale.

Giunta alla sua 23esima edizione, che avrà luogo nei giorni di 23, 24 e 25 settembre prossimo, la Gift Fair, dedicata a tavola, regalo, bomboniera, tessuti e complementi d’arredo, bigiotteria e accessori moda, tornerà a svolgersi nella struttura del Palalumbi di Taormina.

La manifestazione, da anni uno degli appuntamenti di riferimento del calendario fieristico nazionale, è riservata esclusivamente agli operatori specializzati. Produttori, importatori e distributori dei settori di riferimento presenteranno in anteprima nazionale le collezioni 2024, anticipando i trend della prossima stagione.

«L’edizione 2023 – spiega Giovanni Mirulla, direttore della Gift Fair – torna a Taormina con l’obiettivo di posizionare la manifestazione a livello internazionale. Infatti, in accordo con alcune Camere di Commercio italiane all’estero, stiamo organizzando missioni di compratori esteri per visitare la fiera, facendo leva sulla vocazione internazionale e turistica di Taormina. Inoltre da un’area test su espositori e visitatori è risultato che la sede di Taormina è la più gradita, soprattutto per la sua posizione strategica nel tradizionale bacino d’utenza della manifestazione, che abbraccia oltre seimila punti vendita distribuiti fra Sicilia e Calabria e si estende fino a Malta».

La tradizione di bomboniere e confetti, di artigianato d’arte e regali è infatti fortemente radicata nel mercato siciliano e in quello calabrese e rappresenta una garanzia di fatturato per le aziende espositrici, anche in un momento di stasi dell’economia, come quello attuale.

La nuova tendenza delle fiere specializzate B2B è racchiusa in tre parole: facile, vicina, economica.

La Gift Fair è facile da allestire e da gestire; vicina perché i visitatori che vogliono evitare spese di viaggio e pernottamento possono concludere la loro visita nell’arco di una giornata; economica, di conseguenza, sia per gli espositori che per i visitatori.

Come ogni anno, saranno presenti le speciali sezioni Bijoux Fashion, dedicata a bigiotteria e accessori moda, e Le Botteghe dell’Arte, artigianato made in Italy. Una importante novità, a partire da questa edizione, ogni anno sarà proposto un focus su una città di antica tradizione ceramica.



Si inizia con la città di Caltagirone, la capitale siciliana della ceramica, con uno spazio espositivo dedicato, la partecipazione di importanti botteghe e interessanti workshop dedicati all’antica tradizione artigianale calatina.

Insomma, una vacanza di lavoro dove il mercato c’è: mai come quest’anno il noto claim della Gift Fair risulta efficace e centrato.

Per maggiori informazioni www.giftfair.eu