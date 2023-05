IKN Italy annuncia Forum Retail 2023

Personalizzazione, Experience Retail, Retail Media, Social Commerce, Profittabilità dell’ecommerce, Modelli di Prossimità, Sharing Economy e ESG sono le keywords della ventitreesima edizione.

Ikn Italy annuncia la 23ma edizione di Forum Retail, il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del retail, che conferma la formula adottata negli ultimi anni: in programma due appuntamenti nel corso del 2023 – 7 giugno e 26 ottobre – volti a facilitare il networking, il confronto e la condivisione delle esperienze di un periodo caratterizzato da forti evoluzioni del settore.

Il focus dell’edizione 2023 di Forum Retail sarà Artificial & Human Intelligence per eccellere in un mercato che oscilla.

Personalizzazione, Experience Retail, Retail Media, Social Commerce, Profittabilità dell’ecommerce, Modelli di Prossimità,Sharing Economy e ESG sono le keywords di Forum Retail 2023 che coinvolge diversi settori: Fashion & Accessories, GDS, Consumer Goods, TelCo& Media, Pharma& Healthcare, Luxury, Banking, Leisure, Real Estate, Ho.Re.Ca., GDO, Catene Ristorazione, Food, Beauty, PetStore.

Francesca Cattoglio, Owner di IKN Italy

“Anche quest’anno, dopo il successo riscontrato negli scorsi anni, abbiamo deciso di proseguire con la formula del doppio appuntamento” dichiara Francesca Cattoglio, Owner di IKN Italy. “Per il primo evento, l’Executive Summit, solo su invito, abbiamo coinvolto CEO, CFO,CMO,CIO, CDO, COO, Retail &Ecommerce Director di aziende come Essilor Luxottica, Mondadori, Selex, Boggi, Mediaworld, Carrefour, Leroy Merlin, Benetton, Roadhouse, Panini Durini, Campari, Autogrill per un confronto su aspetti chiave per eccellere in un mercato che oscilla, come la pianificazione strategica in condizione di macro incertezza, la retention delle figure chiave e in particolare degli esperti in digital e data, lo sviluppo di nuovi modelli di omnicanalità e di format innovativi, l’automazione e l’applicazione dell’AI per velocizzare e rendere più accurati i processi, lo sviluppo del Retail Media, l’introduzione di tecnologie per rendere l’esperienza d’acquisto frictionless, l’armonizzazione e la sostenibilità dei processi di e commerce, la realizzazione di programmi di loyalty adatti alle mutate esigenze di fidelizzazione. Inoltre, grazie a Dassualt Systemes, si approfondirà come, con l’uso del Gemelli Virtuali di materiali, di prodotti, di supply chain e di operazioni di fabbrica si possa reagire in maniera veloce ai cambiamenti del mercato ”.

“La Main Conference di ottobre, per cui confermiamo l’Allianz MiCo come location, è l’evento di più largo respiro con oltre 3.000 partecipanti attesi e 200 Speaker selezionati tra i maggiori esperti del settore a livello nazionale ed internazionale. E’ l’hub in cui è possibile sperimentare innovazioni, incontrare partner strategici e stringere legami: basti pensare che in 22 anni abbiamo coinvolto oltre 24.000 partecipanti, circa 4.400 speaker e più di 1.000 sponsor.Il 26 ottobre toccheremo i temi di maggiore dibattito e interesse al momento, come l’uso dell’Intelligenza Artificiale al posto dei lavoratori, a partire dalla notizia dell’uso dell’AI nell’ufficio acquisti da parte del colosso Walmart, la crescita e gli sviluppi del fenomeno del Retail Media, i possibili modelli di applicazione del Metaverso e molto altro. Forum Retail è l’evento che sin dalla sua nascita, 22 anni fa, si posiziona come l’appuntamento dove sperimentare l’innovazione tecnologica, trarre ispirazione e confrontarsi con casi nazionali e internazionali per, come dicevo all’inizio, eccellere in un mercato che oscilla”conclude Francesca Cattoglio.

L’Executive Summit, che si svolgerà il prossimo 7 giugno, propone incontri esclusivi tra 200 C-Level del mondo retail. Sei incontri esclusivi, con Business Table, riservati a:

CEO, Direttore Generale, CFO;

Chief Information Officer, Chief Digital Officer, Chief Data Officer;

COO, Direttore Logistica, Supply Chain Manager, Ecommerce Director, Chief InnovationOfficer;

Retail Director, Chief Innovation Officer, Chief Information Officer;

2 incontri per CMO, Chief Experience Officer, CRM Director, CDO, Ecommerce Director.

Al termine di ogni incontro verranno attribuiti sei premi come riconoscenza delle eccellenze dei C-Level in Sviluppo di nuovi modelli di business, Data Management; Soluzioni di integrazione Strategie Online e Offline,Ottimizzazione dei processi di Supply Chain; Nuove soluzioni e digitalizzazione dei pagamenti; Strategie di digital marketing, processi di fidelizzazione ed engagement.

Il 26 ottobre si svolgerà la Main Conference: la giornata prenderà il via con la Sessione Plenaria, cui seguiranno sei track tematici, lo Startup Gate e 2 incontri InvitationOnly dedicati ai CEO. I dibattiti saranno un’opportunità di approfondimento su: nuovi modelli di business e retail marketing; Intelligenza Artificiale Generativa ;metaverso; Operation&Ecommerce; Customer Experience, CRM, Loyalty&Omnichannel; Personalization, Data & Analytics; Digital Marketing, Social&Influencer; sostenibilità ambientale e sociale, ESG.

I lavori si chiuderanno con i Retail Awards che, giunti alla settima edizione, si confermano il momento celebrativo delle eccellenze del retail italiano: saranno premiati i progetti che riflettono la volontà delle aziende del settore di affermare crescita, innovazione digitale e performance d’impresa, anche in questo periodo di emergenza globale.

