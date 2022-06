La Community dell’industria farmaceutica, farmacie e distribuzione a confronto sul nuovo network nello scenario post-pandemico e alla luce delle risorse del PNRR.

IKN Italy e Retail Institute Italy presentano la seconda edizione di Retail4Pharma, l’evento dedicato all’evoluzione del rapporto tra Cliente, Farmacista e Industria che si svolgerà a Milano il prossimo 5 luglio.

Guerra e inflazione non sembrano aver impattato il canale farmacia che continua a registrare trend positivi. Il mondo del Pharma Retail negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione nel modo di gestire il business grazie a nuovi modelli di partnership, digital transformation e customer engagement. Il farmacista, oltre alla specifica competenza sanitaria, deve dedicare tempo alla gestione commerciale del punto vendita, prendere confidenza con le principali leve del Retailing Mix e acquisire competenze su temi quali il posizionamento, la gestione dell’assortimento, il CRM, il visual merchandising.

Retail4Pharma è l’unico appuntamento della Community di industry, farmacie e distribuzione a confronto sul nuovo network nello scenario post-pandemico e alla luce delle risorse stanziate dal PNRR.

In occasione dell’evento, sono in programma diversi confronti e la presentazione di Case Study e Survey.

La mattinata prenderà il via con l’introduzione da parte del Chairman Roberto Adrower, Professore di marketing farmaceutico, consulente, farmacista Università Sapienza Roma, che passerà poi la parola a Michele Pellegrini Calace, Tesoriere e Componente del Consiglio di Presidenza Federfarma, che tratterà de “Il ruolo della farmacia nello scenario post-Covid: nuovi valori e opportunità con le risorse del PNRR”. Il Case Study andrà ad approfondire come sono state distribuite le risorse nella filiera prodotto-relazione-servizio, qual è l’impatto sulla farmacia tradizionale delle nuovi abitudini di acquisto, come si compone il giusto mix di attività face-to-face, remote e digital.

IPSOS presenterà i risultati della Survey “La farmacia oggi: dal ruolo del farmacista ai servizi offerti” seconda edizione di un’indagine dedicata all’evoluzione del ruolo del farmacista e ai supporti necessari che ne conseguono.

CEF, Biocure PiLeJe, Chiesi e Viatris si confronteranno in occasione della prima Tavola Rotonda che tratterà de “L’ecosistema della farmacia dei servizi: il nuovo modello di relazione e di partnership” cui seguirà un dibattito tra Bayer e Farmaè su “Fidelizzazione, e-Commerce, App, Chatbot e non solo: quale strategia digitale per un cliente sempre più innovativo?”.

eFarma.com, Admenta Italia e Pharmap – con la moderazione di Armando Garosci Direttore Editoriale di Largo Consumo – porteranno la loro testimonianza nel Panel che tratterà di “Integrazione, omnicanalità e personalizzazione: le key word del nuovo Customer Journey”.

I lavori continueranno nel pomeriggio con il Case Study “Il futuro della tutela della salute sul territorio: il punto di vista di FOFI tra dematerializzazione e continuità di accesso al farmaco”. Artsana Group e Viatris si confronteranno in occasione della Tavola Rotonda dal titolo “Le partnership che generano valore: l’evoluzione del rapporto tra industria farmaceutica e farmacia” con focus sulle modalità di rinnovo dell’offerta al consumatore, sulle farmacie glocal e il rapporto con le industry, sui punti di forza della sinergia pubblico-privato come paradigma strutturale di risoluzione dei problemi.

“La comunicazione social in Farmacia: il caso Digital Pharmacy” è il Case Study che sarà presentato da Pharmap come esempio di utilizzo al meglio dei canali social da parte della farmacia, sia nella relazione con il cliente cui viene offerto sempre più un’esperienza omnichannel, sia nella personalizzazione dei contenuti, sia per migliorare i propri risultati su Facebook e Instagram.

La giornata si concluderà con la Tavola Rotonda “Dalla farmacia tradizionale alla farmacia dei servizi: nuovi mercati, nuovi scenari, nuovi trend” con il dibattito tra Sofad, Sanofi e Farmacia Zambiasi e la moderazione di Giovanni Ricevuti, Dipartimento di Scienze del Farmaco Università degli Studi di Pavia.

Il progetto Retail4Pharma è reso possibile anche grazie al contributo dell’Advisory Board, il comitato consultivo che supporta il progetto, lavorando a fianco di IKN Italy e Retail Institute Italy, con l’obiettivo di indirizzarne lo sviluppo, in sintonia con le esigenze ed i bisogni emergenti degli operatori del settore, operando secondo quattro keywords: Ricerca, Pensiero, Riflessione, Dibattito.

Per informazioni e approfondimenti sul programma vai al sito Retail4Pharma

L’hashtag ufficiale dell’evento è #Retail4Pharma