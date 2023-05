Lush svela il nuovo look dello store di Torino

Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, svelerà venerdì 19 maggio alle ore 11.00 il nuovo look dello store di Torino, in via Garibaldi 13/n.

Il nuovo store Lush di Torino si sposta verso Piazza Castello e si espande fino a raddoppiare le dimensioni, con una superficie di vendita di 90 mq.

Una location più ampia che vede protagonisti il coinvolgimento del cliente, l’etica del brand e l’innovazione prodotto.

“Da quasi tredici anni profumiamo le vie del centro della città di Torino con il nostro piccolo negozio, un’oasi di gentilezza e allegria. Sono felice di poter trasformare l’esperienza di acquisto, accogliendo sempre più persone in uno spazio rinnovato, con i nostri. immancabili sorrisi e la consueta attenzione alle esigenze di tutti. Vogliamo mantenere l’energia del “piccolo negozio”, che ha conquistato i nostri clienti negli anni, in uno spazio più ampio e ricco di innovazioni fresche e fatte a mano, per trovare insieme il prodotto perfetto per ogni necessità. Sono orgoglioso di aver visto crescere la nostra community e non vedo l’ora di continuare a percorrere insieme la strada per una vera e propria rivoluzione cosmetica” – dichiara Stefano Bumma, Manager di Lush Torino.

Lush Torino ha accolto i clienti della città con entusiasmo nel corso degli anni. Stefano Bumma, aggiunge: “Negli ultimi due anni, i torinesi hanno scelto 6.700 volte di fare un regalo etico. In quasi 10.000 hanno amato un haircare attento all’ambiente, scegliendo invenzioni solide, come i nostri leggendari shampoo (che sappiamo durare più di alcuni fidanzamenti!)”.



Il cuore della città di Torino si è dimostrato grande e generoso: grazie alla crema mani e corpo Charity Pot, il cui ricavato viene interamente devoluto a favore di associazioni che difendono diritti umani, animali e ambientali, sono stati raccolti quasi €20.000 a favore di realtà locali.

Lush investe nel retail

In un momento storico che ha visto il settore Retail sotto una grande pressione economica, Lush si impegna ad investire nelle strade principali per portare una ventata di innovazione e rivoluzionare la customer experience. Nel 2023 Lush ha un programma di investimento di circa £6,1 milioni in nuovi negozi, relocation e ristrutturazioni nel Regno Unito e in Europa.

Esperienza di shopping a 5 stelle

Il layout del nuovo negozio Lush Torino, che si rinnova spostandosi in via Garibaldi 13/n, facilita l’esperienza di acquisto dei clienti grazie a una migliore disposizione delle categorie nel punto vendita per mettere in evidenza le invenzioni iconiche di Lush: dagli shampoo solidi alle bombe da bagno, fino ad arrivare ai regali etici, freschi e fatti a mano.



Presente anche uno spazio dedicato a consulenze personalizzate e su misura per la skincare e il bodycare, oltre a uno spazio dedicato al mondo delle fragranze Lush, dalle nuovissime Home Fragrance per l’ambiente ai raffinati profumi realizzati interamente in-house dai Lush Perfumer.

Lush Party: divertimento e artigianalità

Lo spazio più ampio del nuovo store Lush Torino, permette di offrire un maggior numero di Lush Party, feste fresche, fatte a mano e personalizzabili con prodotti esclusivi.



Stefano Bumma, conclude: “Che si tratti di un compleanno, un non compleanno, un addio al celibato o una riunione di famiglia, noi di Lush Torino amiamo festeggiare e divertirci insieme ai clienti! Tante persone ci hanno scelto in questi anni per un’esperienza indimenticabile e siamo felici di poter regalare sempre più emozioni: il nostro store è la meta ideale per chiunque voglia mettere le mani in pasta, creare un prodotto Lush e vivere un momento spensierato. Siamo freschi, fatti a mano e non vediamo l’ora di farlo vedere!”

Reduce, Reuse, Recycle

Il nuovo concept del negozio di Torino nasce per rispecchiare al meglio la mission Lush “Leaving The World Lusher Than We Found It” (lasciare il mondo più Lush di come l’abbiamo trovato) e, proprio per questo, uno dei focus principali del nuovo design è quello della riqualificazione e riutilizzo degli elementi di arredo per ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi nel processo di ristrutturazione del negozio. Anche per quanto riguarda l’allestimento dei negozi, Lush adotta gli stessi valori che utilizza per l’approvvigionamento degli ingredienti dei prodotti.

“Ho voluto creare un layout che regalasse un’esperienza unica e parlasse al cliente a un livello più profondo. I nostri prodotti hanno già un grandissimo impatto visivo, quindi per l’allestimento del negozio mi sono concentrato sul valore e sulla funzionalità, per accompagnare le persone in un luogo che potesse in qualche modo essere fonte di energia e ispirazione. La sfida è stata quella di tradurre l’etica di Lush in uno spazio fisico, attraverso messaggi, design e materiali utilizzati.” – spiega Gui Figueiredo, Lush Shop and Space Planning

I clienti di Lush Torino amano il “Bring It Back”!

Il punto vendita di Lush Torino si prepara ad accogliere non solo i propri clienti, ma anche i loro packaging in plastica. Tutti i negozi Lush italiani seguono l’innovativo programma di reso Bring It Back, che consente al cliente di riportare in negozio qualunque contenitore di plastica Lush, vuoto e pulito, per favorirne il riciclo in un’ottica di economia circolare. Per ogni contenitore riportato, il cliente riceve 50 centesimi di euro utilizzabili per gli acquisti contestualmente alla spesa del giorno in uno dei negozi Lush in Italia.

Dal lancio del programma ad oggi, Lush Torino ha raccolto circa 10.600 confezioni, per un equivalente di oltre 250 kg di plastica!