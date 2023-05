Magniflex ha inaugurato il nuovo flagship store a Milano

L’azienda ha inaugurato il suo nuovo flagship store in via De Amicis, a Milano. Un traguardo importante per un brand storico, da oltre mezzo secolo presente sul mercato con i suoi prodotti d’eccellenza dedicati al riposo.

Il nuovo flagship store milanese di Magniflex si trova in via Edmondo De Amicis 49, nel suggestivo quartiere di Sant’Ambrogio.

Uno spazio espositivo che celebra un brand storico, con oltre 60 anni di expertise nella realizzazione di prodotti dedicati al sonno dalla qualità superiore, oggi apprezzati e presenti in 99 paesi del mondo.

Nato a Prato negli anni sessanta nel piccolo laboratorio di Giuliano Magni, fin dalle origini Magniflex ha saputo coniugare tradizione e innovazione, una forte componente artigianale e le moderne tecnologie, seguendo una filosofia che concepisce il riposo come benessere e migliore qualità di vita.



Qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente sono i valori guida del brand, in un percorso che da oltre mezzo secolo ricerca e propone nuove soluzioni al servizio di un comfort e un benessere unici.

Il nuovo flagship store milanese è stato concepito come uno spazio essenziale ma accogliente, una cornice dove esplorare il mondo Magniflex grazie a un’ampia selezione da un catalogo che oggi conta ben 170 prodotti, non solo materassi ma anche guanciali, letti, reti, topper e accessori relax dalla qualità certificata 100% Made in Italy, oltre a una collezione dedicata al mondo pet.

Tra i prodotti Magniflex dedicati al riposo, spiccano i modelli dalla tecnologia brevettata:

MagniStretch: un’esclusiva mondiale che favorisce l’allungamento del corpo e distende la schiena durante il sonno.

DualCore: la soluzione riposo che mette d’accordo le diverse esigenze di riposo donando quattro diverse combinazioni di comfort in un unico modello.

MagniCool: la collezione di materassi che dona una sensazione di freschezza per il refrigerio di mente e corpo.

Magnifico: il top di gamma Magniflex che riunisce le migliori tecnologie a materiali ricercati e preziosi come lana, seta, lino e cashmere.

Ogni collezione è abbinabile a diversi modelli di guanciale, anch’essi studiati nelle forme e nei materiali, per garantire diverse esigenze di comfort.

A corredo, un’ampia proposta di accessori quali innovativi modelli di letti, reti, topper per un riposo extra confortevole, esclusivi coprimaterassi, set di lenzuola dalla morbidezza e qualità ineguagliabili, preziosi piumoni e accessori relax.

Come spiega Marco Magni, co-proprietario di Magniflex, “la scelta di Milano per aprire il nuovo flagship store è stata naturale, considerando l’aria cosmopolita e l’importanza economica strategica della città, vero motore dell’economia italiana. In tal senso Milano esprime perfettamente l’evoluzione nel tempo di Magniflex e i suoi valori, saldamente radicati in Italia ma con una visione worldwide”.

Una strategia che si concretizza nei numerosi showroom Magniflex presenti nel mondo – da Prato a Tokyo, da Mosca a Beijin, da Melbourne a Dubai, solo per citarne alcuni – e che rende Magniflex un ambasciatore internazionale del “riposo Made in Italy”.