Un viaggio insieme – destinazione “Farmonia”

Mottigliengo è l’azienda leader iperspecializzata che opera da trent’anni nell’esclusivo settore del rinnovo “chiavi in mano” di Farmacie.

In un panorama di cambiamenti epocali che hanno interessato il “nostro” mondo, e che ha visto scomparire rinomate realtà Competitor, l’Azienda ha impostato la propria strategia sulla qualità del prodotto 100% made in Italy in collaborazione con l’azienda ICAS, sulla qualità del servizio, sulla qualità delle persone.



Il grande successo che sta portando ad una crescita esponenziale del fatturato ne è la concreta testimonianza.

L’Architetto Marco Mottigliengo ha ideato un nuovo format “Farmonia” che esprime un’idea originale ed innovativa di Farmacia: rappresenta un “viaggio” in cui i nostri professionisti accompagnano fattivamente ed organizzativamente il Team della Farmacia per un tempo concordato, oltre il quale sarà in grado di portare avanti il metodo acquisito in autonomia.

Gestione di servizi innovativi, organizzazione di eventi e palinsesti pre-codificati, formazione del Team, selettività negli acquisti, category management professionale, supporto alla digitalizzazione sono i plus che Mottigliengo trasferisce ai propri clienti Farmacisti.

In “Farmonia” l’ambiente è connotato da toni chiari, inserti in legno naturale, dettagli in verde stabilizzato; tutto sembra concorrere a trasmettere una sensazione rilassante ed armonica di qualità. La stessa comunicazione flessibile e magnetica è inserita in modo soft ed elegante, grazie agli accessori Chemsystem.

L’Architetto Marco Mottigliengo sostiene che esiste un’impalcatura filosofica dietro alla “Farmonia”, un “umanesimo integrato” in cui l’azienda Farmacia è vita, famiglia, solidarietà, aiuto ed armonia tra le persone, equilibrio tra profitto e dono. I sentimenti che la pervadono sono l’umanità, il garbo e la gentilezza.

“Una bella idea che parte dalla mente e attraversa l’anima diviene un’idea migliore”.

Siamo pronti a condividere e proseguire il “nostro” viaggio con l’entusiasmo e la professionalità che ci contraddistingue e con persone, professionisti ed aziende che intendano specializzarsi nel nostro mondo Farmacia, in Italia ed all’estero (contatto: motti.lavoraconnoi@gmail.com).

A supporto dell’iniziativa l’Azienda mette a disposizione il più grande Show-room d’Europa esclusivamente dedicato alla Farmacia con materiali da costruzione, macchinari, arredi e comunicazione integrata.

