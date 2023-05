Vudafieri-Saverino Partners firma il nuovo flagship store Delvaux a Tokyo

Il flagship store Delvaux a Tokyo è uno spazio concettuale dove la shopping experience incontra l’heritage del brand.

Tra lusso e savoir-faire, lo studio di architettura milanese interpreta i valori fondanti di Delvaux

unendo la belgitude della Maison al fascino delle atmosfere del Sol Levante. La shopping experience punta sempre di più al coinvolgimento del cliente nei valori fondanti di un brand. E i progettisti, con il linguaggio del design e dell’architettura, si fanno interpreti di questo racconto emozionale.

Vudafieri-Saverino Partners ha firmato il nuovo flagship store di Delvaux a Tokyo, nel cuore del quartiere di Omotesando, elegante shopping district popolato dalle vetrine dei marchi più celebri nel panorama internazionale.

Lo studio di architettura milanese, che dal 2012 cura il concept globale delle boutique Delvaux, ha

dato vita a un progetto d’interior con un’identità progettuale coerente con i codici espressivi della

maison fondata a Bruxelles nel 1829, ma unico nel suo genere.

Il nuovo spazio di Tokyo celebra la storia della pelletteria di lusso più antica e prestigiosa del mondo, la sua belgitudine e l’altissima capacità artigianale, rendendo anche omaggio alla storia e alla cultura del luogo.

Delvaux, che oggi conta più di 40 store a livello internazionale, come sempre ha scelto un contesto d’eccezione: il flagship store di Tokyo, che occupa 250 mq distribuiti su due piani, sorge all’interno dell’iconico Omotesando Hills, complesso commerciale disegnato da Tadao Ando, maestro giapponese tra i più celebri nel mondo.

Di forte impatto visivo, l’imponente facciata in vetro del nuovo store, alta 20 metri, presenta un’installazione che si sviluppa sui due piani della boutique: un grande albero dorato, ispirato alla corona del logo di Delvaux, dal pianterreno sale al primo livello fungendo da sfondo e da cornice artistica per i prodotti in esposizione.

All’ingresso alcune parti della facciata sono evidenziate da barre led illuminate con i colori della bandiera belga e in tutto lo spazio la forte identità distintiva di Delvaux si riflette nelle scelte d’arredo, come nei materiali pregiati e nell’illuminazione. Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri hanno concepito gli interni come una sequenza di spazi ampi ed eleganti, ognuno con la sua personalità, che restituiscono fin da subito la raffinatezza, il gusto sofisticato e la cura per i dettagli del brand.

Il foyer accoglie i clienti in un ambiente avvolgente, definito dal calore del legno a pavimento e da pareti bianche rifinite artigianalmente, oltre che da espositori a parete dal gusto minimal e dai profili sottili.



Le forme sinuose della libreria, una rivisitazione contemporanea dell’iconico armadio fiammingo presente in diversa declinazione in tutte le boutique Delvaux, delimita la scala e conduce alla parte più suggestiva e spettacolare dello spazio: un’immagine in grande scala della Grand Place di Bruxelles, con la sua ricchezza ornamentale ed estetica, circonda l’intero ambiente arrivando fino al piano superiore.

Le immagini in bianco e nero dei palazzi storici gotici e barocchi della Grand Place, sul cui sfondo risaltano i colori e le forme delle borse e degli accessori di Delvaux, circondano gli spazi facendo vivere agli ospiti un’esperienza immersiva, quasi surreale.

Al piano terra l’area lounge una sorta di cabinets de curiosités interamente rivestita in velluto bordeaux – si affaccia su questa affascinante piazza europea e il Delvaux Bar con il bancone in ottone brunito diventa uno spazio di scambio e interazione con i clienti e vetrina per i prodotti della piccola pelletteria.

Il corrimano della scala in ferro battuto rende omaggio a quello ottocentesco dello storico flagship di Delvaux a Bruxelles e conduce al piano superiore da cui si può ammirare l’elegante viale di Omotesando, con i suoi alberi maestosi, mentre lo skyline in bianco e nero della Grand Place proveniente dal piano inferiore diventa una sorta di parapetto, una cornice suggestiva e onirica per custodire l’esperienza da vivere all’interno dello store.

Qui trova spazio un salotto privato dotato di sedute fatte su misura e di un pregiato tappeto in seta e lana di Golran. Protagonista è lo chandelier – realizzato su disegno di Vudafieri-Saverino Partners – che mette insieme sei applique in legno disegnate da Frank Lloyd Wright e prodotte dallo storico brand giapponese Yamagiwa.

Progetto: Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino, Vudafieri-Saverino Partners

Superficie totale di intervento: 250 mq

General Contractor: GARDE Co., Ltd.

Arredi su misura: Ford Project

Sedute, divani, poltrone e curved sofa: Marta Sala Éditions

Due poltrone Joys Living – Naive collection

Wallpaper: in collaborazione con 150UP e Delvaux

Tappeto: Golran Topkapj

Chandelier: custom designed by Vudafieri-Saverino Partners

Photos courtesy: GARDE Co., Ltd.