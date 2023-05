Nuovo negozio monomarca Riflessi nel centro di Palermo

La nuova apertura, la decima in Italia, rappresenta un’ulteriore sviluppo della rete retail, sempre più capillare sul territorio italiano.

È stato recentemente inaugurato il primo negozio monomarca Riflessi in Sicilia.

Lo store, situato nel cuore dello shopping della città di Palermo, si trova in Via Giuseppe La Farina 13, una perpendicolare che incrocia via Libertà.

Lo spazio del nuovo negozio monomarca Riflessi di Palermo è in linea con lo stile che connota il brand, è di grande impatto estetico e si sviluppa su oltre 350 metri quadrati con 5 ampie vetrine che regalano pregio e visibilità alle proposte di arredo.

Il punto vendita è caratterizzato da finiture materiche in colori che si ispirano alla terra.

Dalla ceramica GRANDE Stone Look Travertino Classico Satin di Marazzi, utilizzata sia per la pavimentazione e per alcune pareti, alla carta da parati cannettata sui toni del bronzo; dal marrone scuro del soffitto che sovrasta le pareti in ceramica ad alcune pareti tinteggiate in color panna.

Secondo la consuetudine degli store monomarca del brand, nel negozio è presente la gamma completa dei campioni materiali: marmo, ceramica, legno, metalli, rivestimenti tessili per le sedute, nell’ottica di offrire a privati e progettisti la possibilità di incontrare il know-how sartoriale dell’azienda e sperimentare con la contaminazione tra materiali al fine di personalizzare la propria abitazione.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova apertura, la decima in Italia. L’ampliamento della rete retail rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e testimonia la volontà aziendale di essere sempre più vicini al grande pubblico” ha affermato Luigi Fammiano, Presidente di Riflessi. “Nei nostri monomarca la sartorialità dell’azienda può esprimersi al meglio, interpretando l’anima e l’ampiezza di gamma tipiche del brand Riflessi. Sono davvero onorato di essere presente anche in Sicilia con questo spazio importante nel cuore della città di Palermo”.

Fanno da cornice alle cinque vetrine su strada i più importanti must dell’azienda tra cui tavoli, madie, consolle, sedute, specchi e orologi a parete.

L’inaugurazione rappresenta un nuovo step nel consolidamento della strategia retail Riflessi, che espande così le proprie radici nel territorio italiano dopo Milano, Roma, Napoli, Bergamo, Pescara, Bari, Brescia, Torino e Reggio Calabria.