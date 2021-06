Martino Midali apre un monomarca a Palermo

Martino Midali inaugura un monomarca a Palermo, al civico 14 di via Enrico Parisi.

Lo store rappresenta una relocation dal precedente e attiguo indirizzo di via della Libertà e si affianca al Martino Midali Concept store, presente in città tra via Sciuti 2 e via Emanuele Notarbartolo 41.

La nuova boutique nel centro di Palermo è espressione dell’innovativo concept store della maison.

Un progetto, che ha portato a un refresh dell’immagine dei punti vendita, avviato con le recenti aperture di Cesena, Como, Roma Eur, oltre a Modena, e che ha già coinvolto le due boutique di Milano Brera e Corso Genova, quella di Roma in via delle Carrozze e quella di Lecce.

Il nuovo store si sviluppa su un unico livello di 80 metri quadrati con doppia vetrina. All’interno della boutique palermitana sono ben visibili i richiami al design cari al fondatore della maison e l’iconico cuore stilizzato dipinto a mano. Completano il layout gli arredi in ferro come materiale ricorrente nell’estetica del brand e i lampadari di ispirazione gattopardesca, per un omaggio alla cultura della Sicilia.

Foto Martino Midali