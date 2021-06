Progetto per il negozio di Ottica Amoon, Pechino.

Lo Studio di architettura TEMP ha progettato un negozio di ottica con una caffetteria nella Financial Street di Pechino.

Amoon Optical è uno dei più rinomati negozi di occhiali della città con marchi di fama mondiale come Lindberg, Mykita, Markus T.

Il design del negozio gioca con elementi che rende gli occhiali intriganti: luce, trasparenze, riflessi, fenditure, insieme con la ripetizione di elementi geometrici: cerchi e semicerchi che configurano, dividono o collegano le varie zone interne, a seconda delle funzioni.

La rotondità delle grandi arcate, che si estendono sulle pareti fino alla creazione di arredi ed espositori, rimanda immediatamente al design degli occhiali, pezzi unici capaci di evidenziare il carattere e la personalità di chi li indossa.

Essendo la multifunzionalità una componente chiave dello spazio, l’organizzazione degli arredi è stata modellata sia per essere destinata a consultazioni e prescrizioni per gli occhiali, che per ospitare posti a sedere presso la caffetteria dal lungo bancone sagomato a C, con separè in bambù; una serie di schermi modulari in rete a cupola sono stati creati al fine di allestire corner più riservati.

In contrasto con le pareti grigio scuro, i materiali utilizzati tra cui specchi, legno, ottone e bambù (impiegato per la realizzazione delle poltroncine su misura con una tecnica tradizionale dell’artigianato cinese), conferiscono all’ambiente un’atmosfera sofisticata.

Amoon Optical + Cafe

Location Pechino

Design TEMP

Design Team Howard Jiho Kim, Zhenkun Cai, Xiaojing Guo

Area 180 sqm

Photos courtesy Weiqi Jin

