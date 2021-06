Versace flagship store, Parigi.

Versace ha aperto un nuovo flagship store in Rue Saint Honoré a Parigi, progettato dal famoso architetto Gwenael Nicolas dello Studio giapponese Curiosity.

Il flagship store Versace di Parigi si sviluppa su una superficie di 427 mq., distribuito su tre piani, ed ospita le collezioni di alta moda del prêt-à-porter ed accessori donna e uomo.

Il designer ha immaginato l’ambiente come una tela da pittore sulla quale ha steso le creazioni artistiche del brand, proprio come Versace mescola ed integra la sua eredità classica con le tendenze moderne in un perfetto equilibrio.

La shopping experience è guidata dall’elaborato soffitto artistico con motivi in vetro massiccio ispirati alla Medusa della Maison; il sistema di illuminazione è stato creato appositamente da Maestri Vetrai dell’importante azienda italiana Vistosi ed il “simbolico lampadario”, nella sua funzione di riflessione e rifrazione, conferisce all’ambiente un’atmosfera magica, senza tempo.



Questo raffinato contesto è caratterizzato dalla presenza di una tavolozza di materiali molto incontaminata e reinterpretata in modo neutro: pavimenti e rivestimenti murali nelle gradazioni di marmi bianchi e grigi di Margraf, trattati con tecnologia waterjet, pareti modanate e scolpite in varie finiture, che fanno trasparire particolari della residenza di Gianni Versace.

L’arredo espositivo è consegnato ad una serie di tableaux a parete: quadri sorprendenti scanditi in sequenza dai motivi iconici del brand, mensole e strutture metalliche dorate. Il piano terra è dedicato agli accessori, il primo piano ospita le collezioni donna con un ampio salone per le calzature e la haute couture, mentre il seminterrato è destinato alle creazioni per uomo; i tre piani sono collegati tra loro tramite una scultorea rampa di scale, realizzata in marmo ed ottone.

La combinazione di materiali semplici, rifiniture barocche ed opere d’arte moderna crea un’equilibrata convivenza tra classico e contemporaneo, in grado di raccontare il brand con una ricercata capacità narrativa di design.

Project Versace Flagship

Location Paris

Design Curiosity

Area 427 sqm

Photos courtesy Alessandra Chemollo

