Viscom Italia 2021: Torna in presenza e si estende digitalmente

Una duplice esperienza di business per la prossima edizione di Viscom Italia 2021 che si terrà in modalità Live+Digital dal 30 settembre al 2 ottobre presso i padiglioni 8/12 di fieramilano e continuerà fino al 5 ottobre in una nuova piattaforma digitale. La 32^ edizione sottolineerà il fondamentale legame tra creatività e impegno sostenibile.

Viscom Italia, la manifestazione leader in Europa dedicata al mercato della comunicazione visiva, riparte e raddoppia l’appuntamento per la sua visual community.

Un salone “fisico”, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2021 presso i pad. 8/12 di fieramilano, pensato per supportare concretamente le aziende e da cui si dipana la rinascita del mercato, mettendo in luce tutte le novità del settore in un appuntamento “business oriented”. ll potenziale di vendita per gli espositori aumenterà attraverso il nuovo “hub creativo digitale”, che si terrà in contemporanea alla fiera in presenza e si estenderà fino al 5 ottobre. Le aziende infatti potranno parlare direttamente ai propri clienti, dialogare a distanza con nuovi visitatori internazionali, creare meeting one to one e webinar focalizzando l’attenzione verso le applicazioni più innovative del settore.

Durante i giorni di manifestazione, oltre a presentare un’offerta tecnologica all’avanguardia, si terrà un programma di eventi in loco che potranno essere seguiti in diretta streaming per connettere da tutto il mondo la visual community, che potrà conoscere le tendenze e gli scenari futuri del mercato.

VISCOM ITALIA LIVE+DIGITAL

Viscom Italia Live+Digital sarà una vera e propria esperienza immersiva volta a mettere in relazione imprenditori, professionisti, visitatori, stampa del settore che si ritroveranno finalmente “dal vivo” ma anche “in digitale”, con il piacere di scoprire, toccare con mano, sorridere insieme, e riappropriarsi della parte emozionale del proprio lavoro.

CREA. SCOPRI. SOSTIENI

“CREA. SCOPRI. SOSTIENI” è il claim con cui Viscom Italia Live+Digital dà vita ad una vera e propria call to action rivolta al settore della creatività, chiamato a metterci coraggio, a lavorare in sinergia, a far ripartire il business e a sviluppare insieme un nuovo ecosistema sostenibile del settore.

Ed è proprio sul tema della sostenibilità che Reed Exhibitions Italia e Viscom Italia si impegnano a promuovere in maniera concreta una comunicazione responsabile, ospitando e valorizzando tecnologie, applicazioni, prodotti, soluzioni e modelli di comunicazione, che coniugano etica produttiva, il rispetto dell’ambiente, la diversità e la qualità della vita di ognuno di noi. Viscom Italia vuole mettere al centro l’eccellenza del nostro comparto, per costruire un futuro migliore e valorizzare modelli di “ethically-minded”, in riferimento anche ai 17 obiettivi presenti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile). Inoltre Reed Exhibitions Italia sta intraprendendo un percorso per introdurre un proprio Sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi in conformità allo schema internazionale ISO 20121. La norma ISO 20121 introduce elementi guida e buone pratiche per la gestione degli eventi e per il controllo del loro impatto sociale, economico e ambientale. Tale percorso, che è in fase di realizzazione con ICIM Spa ente di certificazione indipendente fondato da ANIMA (Confindustria Meccanica Varia) dal 1988, prevede l’ottenimento della certificazione in occasione dell’edizione 2021 di Viscom Italia. L’ottenimento della certificazione non rappresenta unicamente l’impegno di Reed Exhibitions Italia relative alle tematiche di sostenibilità bensì la volontà di divenire volano su tali argomenti per tutta la filiera dagli espositori ai visitatori e partner.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo percorso per la nuova edizione di Viscom Italia Live+Digital che presenterà tematiche attuali e importanti legate alla sostenibilità e all’economia circolare green ed è attivamente impegnata a supporto del settore. Stiamo lavorando per garantire una manifestazione in totale sicurezza e non abbiamo mai smesso di lavorare per offrire un servizio di elevata qualità nei contenuti per i nostri espositori e visitatori. Lo svolgimento della fiera in presenza è determinante per il settore. Siamo consapevoli della difficoltà degli spostamenti internazionali ma la campagna vaccinale sta procedendo in Europa e nel resto del paese efficacemente e siamo certi che i viaggi riprenderanno. Abbiamo comunque voluto fortemente creare in parallelo l’appuntamento digitale proprio per offrire a tutti quei visitatori, che non riusciranno ad essere presenti in fiera, un’esperienza di business completa ed estesa”. – dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager Viscom Italia.

Per rilanciare nuovi messaggi di comunicazione e spunti di riflessione la manifestazione ha confermato la collaborazione con le più importanti associazioni di riferimento quali: Aiap per i progettisti di grafica, ALA Assoarchitetti per il mondo dell’architettura e la progettazione e Comieco Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

A Milano e, in digitale, i visitatori di Viscom Italia troveranno un fitto programma di attrazioni tra incontri, dibattiti e appuntamenti.

VISCOM TALKS

Un osservatorio divulgativo – i Viscom Talks – è stato pensato per approfondire tutti gli argomenti caldi che ruotano attorno al mercato. Incontri e dibattiti con testimonial e professionisti che hanno scritto le proprie regole, sfidato verità consolidate e creato nuovi cammini di crescita. Il palinsesto degli incontri coprirà diversi temi sulla sostenibilità applicati al mondo del packaging, moda, creatività e comunicazione, retail e architettura e molto altro. I seminari saranno visionabili in streaming sulla piattaforma digitale grazie ad una regia interattiva.

La diffusione della cultura della comunicazione visiva non si è mai arrestata. Viscom Italia infatti nel mese di aprile e maggio ha organizzato per la nostra community i Viscom Digital Talks che hanno toccato diversi argomenti come il Life Cycle Assessment nel display design, le interazioni visive tra realtà aumentata, virtuale e gaming.

L’ultimo appuntamento, di questa prima serie, in programma per il 23 giugno 2021 alle ore 15.30 in diretta zoom, vedrà protagonista il mondo dei font fisici e digitali.

DIVA – Display Italia Viscom Award

Torna l’appuntamento con DIVA – Display Italia Viscom Award – realizzata in collaborazione con la rivista Display Italia e il patrocinio di Comieco – la più importante competizione internazionale che premia la creatività e l’innovazione delle soluzioni espositive per il punto vendita. Designer, agenzie creative, produttori di materiali di P.O.P gareggeranno con i loro display nelle seguenti categorie: soluzioni espositive durevoli e non durevoli, dispositivi di digital signage, packaging, vending, retail design e shop fitting. Una giuria di esperti della comunicazione e il tuo voto in fiera potranno decretare i futuri vincitori del concorso DIVA 2021!

ELEMENTARIA

Anche quest’anno si terrà l’evento Elementaria, realizzato in collaborazione con la rivista Display Italia. La mostra dal titolo I.T.E.M. (Identità Totemica Ecologiche Materiche) metterà in evidenza i prototipi di hi-design e presentarà le più creative soluzioni espositive dedicate al mondo dell’elettronica di consumo, cosmesi e accessori fashion. Designer e artisti di fama internazionale si uniscono alle aziende produttrici di materie prime per proporre progetti di display, che lanceranno le tendenze future per il mondo retail e dell’industria di marca.

Creare una community professionale online a cui fornire contenuti sulle tendenze del mercato di riferimento è la mission delle pagine social: Facebook, Instagram, LinkedIn, che si arricchiscono di nuove rubriche specifiche, articoli, approfondimenti raccontati attraverso il Social Magazine, per contagiare e promuovere, con energia e creatività, tutti i linguaggi della comunicazione visiva nel mondo.

www.viscomitalia.it