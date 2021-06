PURI-SYSTEM novità del Gruppo Puricelli

PURI-SYSTEM la gamma di rivestimenti decorativi melaminici più completa mai realizzata.

Con questa novità Gruppo Puricelli propone un vero e proprio sistema composto da laminati, pannelli, rivestimenti flessibili e bordi coordinati e integrati, per rispondere a tutte le esigenze progettuali e realizzative. Puri-system è disponibile nelle varie versioni.

PURILAM

PURILAM è un laminato composto da strati di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti a pressione e temperatura elevate. Lo strato superficiale è costituito da una carta decorativa imbevuta con resina melaminica che serve a conferire al laminato pregiati effetti estetici e meccanici. Il retro è invece trattato in modo da rendere l’incollaggio perfetto per ogni tipo di supporto. Il laminato plastico a seconda delle tecniche produttive può essere diviso in due famiglie principali: HPL e CPL.

Caratteristiche:

● Antistatico

● Antipolvere

● elevata resistenza all’abrasione, alle macchie e all’acqua bollente

Applicazioni:

● mobili domestici

● camere sterili, ospedali,ambulatori

● uffici, negozi per banconi, espositori e piani di lavoro, controsoffittature, pareti divisorie e porte

PURICOMPACT

Il PURICOMPACT è un bilaminato ad alta pressione i cui componenti quali: carte, resine, additivi di protezione ed il particolare processo di produzione gli conferiscono la proprietà di raggiungere caratteristiche chimiche, fisico-meccaniche tali da resistere ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici, agli sbalzi di temperatura, facendone il prodotto ideale per il rivestimento delle superfici esterne, in finiture e formati diversi.

Il PURICOMPACT esalta le sue caratteristiche proprio negli impieghi più gravosi. La sua solidità e resistenza non ledono minimamente la sua grande valenza estetica, garantita da una vasta gamma colori e spessori.

PURICOMPACT può essere è composto da un corpo a tutto colore identico al lato decorativo, o con strati di differente colorazione l’una dall’altro, caratteristiche ideate al fine di valorizzare lo studio delle forme e giocare con particolari effetti cromatici al fine di valorizzare al massimo progetti d’arredo e architettonici. L’ambito delle applicazioni varia, è ideale per l’arredo urbano e per progetti che sono soggetti a gravi sollecitazioni. Facciate e mobili per aree comuni.

Caratteristiche:

● Facilmente lavorabile

● Tecnologia avanzata

● Straordinaria flessibilità

● Resistenza straordinaria

● Ampia gamma di prodotti

● Ampia gamma di colori

PURIFLEX

PURIFLEX è un laminato melaminico composto da strati di cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti a pressione e temperatura elevate dalle notevoli caratteristiche di flessibilità.

Lo strato superficiale è costituito da una carta decorativa impregnata con resina melaminica che serve a conferire al laminato straordinari effetti estetici e meccanici mentre il retro è trattato in modo da rendere l’incollaggio perfetto per ogni tipo di supporto.

Puriflex è flessibile nelle varie applicazioni, completamente post formabile è ideale per adattarsi alle necessità specifiche nella realizzazione di mobili, cornici e elementi curvi.

Caratteristiche

● Facilmente lavorabile

● Tecnologia avanzata

● Straordinaria flessibilità

● Resistenza straordinaria

● Ampia gamma di prodotti

● Ampia gamma di colori

PURIPAN

Oltre ai laminati il Gruppo Puricelli è in grado di produrre e fornire anche pannelli nobilitati o placcati in grado di soddisfare il più ampio ventaglio di necessità, utilizzando sia supporti classici che altri alternativi ad alta prestazione.

Supporti:

● Truciolare

● MDF

● HDF

● Laminati multistrato

● Honeycomb

● Alluminio

La collezione completa può essere applicata sui pannelli del Gruppo Puricelli. Gli strati di laminato dei pannelli sono certificati per il contatto con i cibi e sono realizzati utilizzando fibre di legno provenienti da foreste sostenibili.

Su richiesta i pannelli possono essere:

● CARB2

● Ignifughi

● Resistenti all’acqua

● Super leggeri

PURIBAND

Nell’ottica di dare il massimo servizio e garantire un coordinato completo l’offerta del Gruppo Puricelli si è arricchita con i bordi. PURIBAND è la gamma di prodotti per la bordatura dei pannelli, realizzati in laminazione o in estrusione. Possono essere forniti in bobine intere o tagliate su misura.

Da oltre 70 anni il Gruppo Puricelli rappresenta un’eccellenza italiana nel mercato delle superfici decorative per rivestimenti interni ed esterni. Fondata dal cavalier Mario Puricelli nel 1948, da subito l’azienda familiare si distingue per la sua intraprendenza e la capacità di guardare oltre i confini italiani riuscendo ad imporsi come uno dei principali protagonisti sul mercato internazionale.

Con 5 sedi produttive nel bacino del Mediterraneo, l’azienda ha avviato un’operazione di alleggerimento dei processi gestionali investendo negli impianti e accelerando la spinta commerciale arrivando ad aprire uno showroom a Shanghai. Passione, competenza e capacità di restare sempre al passo con i tempi sono le caratteristiche distintive dell’azienda che, attraverso collaborazioni con con grandi brand internazionali, cominciato a parlare in maniera più consapevole anche di design, ritagliandosi uno spazio importante tra i trend setter del mercato.

by