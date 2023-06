Collezione Slab 2 di Ceramiche Caesar

Oltre il tempo e lo stile. Caesar lancia Slab2, è il trionfo della libertà progettuale.

L’azienda riavvolge il nastro della storia e dà vita a una collezione eterna. Lo stile è libero nel mare del design.

Si ispira all’ardesia la nuova collezione che Ceramiche Caesar propone come materia d’eccezione al mondo dell’architettura e del design.

E proprio come l’essenza stessa della pietra, così viva e dinamica da evolversi continuamente senza mai perdere la propria identità espressiva, l’ultimissima creazione di Caesar si pone come materia di progettazione e immaginazione trasversale, capace di sentirsi a suo agio in ogni ambiente, superando le mode, i confini di genere, gli stili.

Slab2 è l’evoluzione naturale di Slab – la storica serie della gamma Caesar – che si rinnova nei colori, nella gamma formati e nel corredo decorativo, studiato appositamente per il mercato moderno.

Sette sono le tonalità che compongono la sua palette cromatica:Ice, Khaki, Ash, Cloud, Jade, Iron, Dark, che spaziano dai grigi chiari ai toni intensi, passando per cromie terrose e verde intenso. Un mosaico di colori che esalta la trasversalità della collezione e che consente di sperimentare diversi abbinamenti e soluzioni compositive, attraverso accostamenti tono su tono o scelte di stile più audaci.

Interno, esterno, residenziale, commerciale: qualsiasi ambiente può essere arredato con le lastre Slab2. Architettura e arredo si fondono così in un’inedita prospettiva di design dove tempo e stile non sono altro che suggerimenti di una sperimentazione trasversale. In tal senso si inserisce anche il corredo decorativo, che offre sofisticate possibilità ornamentali: pattern di mosaici e giochi di geometrie scandiscono i battiti di un ritmo inedito ed elegante.

L’unico limite è la fantasia.