Come diventare graphic o web designer oggi

In un mondo sempre più a portata di click le professioni del graphic e del web designer sono sempre più richieste. Le grandi aziende si affidano alla loro professionalità sia per creare marchi che attirino il grande pubblico e diano un volto alla loro immagine e al loro valore, sia per rendere più intuitivi e semplici da utilizzare i loro siti.

Sono sempre di più i giovani oggi attratti da queste professioni, in quanto permettono loro di esprimere la propria creatività utilizzando uno strumento con il quale hanno confidenza fin dalla nascita: il PC. Ma come si diventa oggi graphic o web designer? Se l’argomento ti interessa non hai che da leggere le prossime righe.

Avere un buon PC

Se hai deciso di fare il graphic designer come professione e non solo come hobby, la prima cosa che ti devi procurare è un buon PC. Deve avere un processore veloce e potente, una scheda grafica dedicata, uno schermo di ottima qualità è una buona connettività. La RAM deve essere, minimo, di 16 GB e deve avere un disco rigido SSD di almeno 1 TB.

Presta attenzione anche all’alimentatore. Deve essere performante e capace di erogare potenza per tutte le schede. Assicurati che la batteria sia buona, con un tampone, che sia in grado di sopperire alle interruzioni di corrente. È importante per non perdere il lavoro fatto e dover ricominciare da capo. E, per finire, è fondamentale che il PC sia compatibile con i software di grafica che si intende utilizzare. Tra i migliori ci sono quelli prodotti dal marchio Adobe, che offre diversi pacchetti a seconda delle esigenze dell’utente.

Studio e dedizione

Ma avere un buon PC non basta se vuoi intraprendere la professione di graphic o web designer. Per riuscire ad avere un discreto successo in questo lavoro è necessario avere una buona formazione. Una laurea in arti visive o in design è senza dubbio un buon punto di partenza. Di partenza, non di arrivo. Andrà poi integrata con corsi di design, magari scelti ad hoc in base alle proprie esigenze.

Puoi anche decidere di non frequentare nessun corso e di proporti come autodidatta. Potrebbe essere la strada giusta se riesci a dimostrare il tuo valore, ma non fare l’errore di pensare che sia la più semplice. Si può avere un grande talento, ma bisogna comunque acquisire le giuste competenze per esprimerlo al meglio. Che lo si faccia dietro un banco universitario o tra le 4 mura della propria camera il risultato non cambia: senza un grande studio dietro non si va da nessuna parte.

Acquisire la clientela

Altro aspetto fondamentale se si vuole intraprendere questa professione è quello di farsi conoscere da potenziali clienti. Come? Potresti partecipare a dei concorsi di design. Riescono a dare una certa visibilità, tanto più se superati con successo, e sono importanti per creare utili reti di contatti.

Costruisci un buon portfolio da mostrare in caso di colloquio di lavoro. Includi al suo interno i tuoi progetti migliori e curalo nei dettagli. Ricorda l’importanza del comunicare: le grandi aziende hanno bisogno di esprimere messaggi tramite la grafica. Prendiamone una come esempio, l’Imola Retail Solutions – Il design del nuovo logo richiama il passato e guarda al futuro.

Prendi esempio dai grandi

Ultimo suggerimento per chi vuole intraprendere questa carriera è quello di studiare le tecniche dei grandi maestri di designer. Documentati costantemente per vedere come lavorano, cosa creano; non copiarli ma impara da loro per poi creare il tuo stile. Magari un giorno sarai tu ad essere citato in testate giornalistiche importanti per i tuoi progetti di design e grafica. Devi crederci se vuoi che accada.

Conclusioni

Se sei davvero interessato al lavoro del graphic o web designer comincia sin da subito a cercare sul web materiale per ampliare i tuoi orizzonti. Ti potrà servire anche per renderti conto se questa è realmente il lavoro che vuoi fare. La cosa importante, se questo è il tuo sogno, è che non ti lasci fermare dalla paura di non farcela. Nessuno arriva in vetta senza prima aver scalato la montagna, non dimenticarlo mai.

#AE