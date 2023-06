Progettare un negozio di cosmetici: Mila’s Beauty

Per il progetto del negozio di cosmetici Mila’s Beauty a Kiev, lo studio di interior design ucraino Temp Project ha realizzato un layout moderno e giocoso.

Con il claim “Sii chi vuoi essere” lo store multimarca Mila’s Beauty, nel centro di Kiev, si propone non come semplice rivenditore di cosmetici ma come luogo dove ottenere una versione migliore di se stessi.

Precedentemente sede di un caffè, gran parte della configurazione originale è stata conservata, ma è stata oggetto di un radicale restyling che stimola la sensibilità dei giovani clienti.

Cemento grigio lucido e acciaio spazzolato dominano lo spazio.

I riflessi del plexiglass colorato, le lampade RGB e le finiture in ecopelliccia, richiamano ombretti, fard e pennelli. Il tutto in un ambiente brillante e giocoso stile anni 70.

Mila’s Beauty presenta una serie di sezioni distinte per scopi diversi, a partire da un’accogliente spazio esterno con posti a sedere. All’interno, eleganti scaffalature metalliche per l’esposizione dei prodotti accolgono i visitatori all’ingresso.

Uno specchio bordato in ecopelliccia, oltre ad essere una sorta di portale per il resto del negozio, crea una perfetta area instagrammabile.

Il banco bar in acciaio riflette morbidi effetti luminosi, che abbinati a una lampada in plexiglass blu crea i colori della bandiera nazionale. Un effetto non previsto, ma che oggi, per gli ucraini, è un messaggio importante.

Le nicchie delle finestre consentono posti a sedere aggiuntivi, con tavolini da bar realizzati in plexiglass su telai metallici che si legano ai posti a sedere all’esterno.

La zona relax è arredata in modo eclettico con un divano rivestito in ecopelliccia, una sedia in pelle vintage e una poltrona futuristica, il tutto completato da un tappeto disegnato su misura.

I clienti vengono introdotti nella “zona blu” del negozio attraverso una struttura a tunnel dotata di lampade RGB che cambiano colore. Questa area ospita un mini showroom dedicato a vari marchi, oltre a uno studio fotografico dove vengono realizzate tutte le immagini promozionali di Mila’s Beauty.

Location: Kyiv, Ukraine

Area 70 sqm

Design Temp Project

Lead Architects: Tempynska Anastasiia

Photos Courtesy: Serhii Savchenko

by