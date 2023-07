Calico Club, un negozio ispirato alla filosofia zen

In un momento in cui il mondo sembra imprevedibile e i retailer propongono spazi sempre più instagrammabili, il multibrand olandese Calico Club va controcorrente, e prende spunto dai maestri zen giapponesi per realizzare il suo nuovo punto vendita dedicato ai prodotti di fascia alta.

Per Calico Club lo studio internazionale di architettura e interior design Barde vanVoltt ha trasformato un casale centenario in uno spazio commerciale che offre una shopping experience esclusiva e rilassante.

Lontano dalle autostrade trafficate e dal trambusto dei centri urbani. Nel tranquillo villaggio di Nistelrode nel sud dei Paesi Bassi, circondati da un paesaggio rustico, dal verde a perdita d’occhio e dove la vita scorre a un ritmo più lento, troviamo il nuovo Calico Club Cottage.

Il primo obiettivo dei progettisti è stato quello di rispettare e mantenere lo stato originale della costruzione, infatti ogni nuovo elemento inserito può essere rimosso facilmente e i materiali utilizzati sono naturali e sostenibili: metallo laminato a caldo, vetro a specchio increspato, legno di noce, pietra sbiancata e tessuti di lino.

La filosofia del design è fondata sul contrasto: cultura olandese e tradizione giapponese collidono e formano una nuova espressione, inaspettata.

La planimetria ha la forma di un giardino zen giapponese, con i suoi elementi tradizionali di roccia, acqua e piante interpretati in modo più moderno e astratto: pavimenti in cemento lucidato, ghiaia grigia, isole sopraelevate di ciottoli bianchi e massi frastagliati e sbiancati a identificare la roccia, il vetro a specchio increspato a ricordare l’acqua. Il tutto circondato da piante e alberi.

Rubano la scena lo scenografico albero giapponese circondato alla base da una panchina in vetro e racchiuso da una lastra di metallo laminato curvato che sostiene appendiabiti rettangolari e gli alti semicilindri in vetro utilizzati come espositori.

L’alto soffitto con travi a vista e drappeggi in lino, il bancone e i mobili in noce, contrastano i materiali freddi rendendo l’ambiente più caldo e armonioso.

Il nuovo Calico Club mette in mostra i migliori brand in uno spazio non convenzionale che offre una shopping experience originale.

Location Nistelrode, Netherlands

Area 272 sqm

Retail design Barde vanVoltt

Contractor Store3D

Photos courtesy Sarah Wijzenbeek

