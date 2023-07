Dan John: nuova apertura nel Centro Commerciale Porta Nuova di Oristano

Dan John, l’azienda di abbigliamento maschile fondata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, prosegue nel piano espansione retail in Italia con un nuovo punto vendita a Oristano, all’interno del Centro Commerciale Porta Nuova , situato lungo la via Cagliari in loc. Pontixeddu.

Il nuovo spazio si sviluppa su una superficie di circa 80 metri quadri con due vetrine all’interno del mall, ed è in perfetta linea con il concept degli store Dan John, distinti da linearità ed eleganza in ogni dettaglio, così da ricreare una perfetta armonia tra l’ambiente e la proposta stilistica di abbigliamento.

È infatti tra gli obiettivi primari del brand quello di implementare la capacità di coinvolgimento dei clienti all’interno dello store fisico, offrendo loro un customer journey che rifletta l’immagine, la filosofia, la qualità e lo stile delle collezioni Dan John.

Gli arredi sono come sempre il riflesso del DNA del brand, intrisi di dettagli in marmo e legno, per creare il giusto calore e la sensazione di fiducia che ha condotto Dan John ad una crescente fidelizzazione dei suoi consumatori, unitamente all’eccellenza del prodotto.