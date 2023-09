Alma Farmacie: obiettivo 40 farmacie di proprietà entro l’anno

Alma Farmacie inaugura a Bari il suo flagship store.

È arrivato anche per Alma Farmacie, la catena di Pharma Green Holding che aggrega 29 farmacie di proprietà distribuite in prevalenza tra Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Marche, il momento di svelare il proprio format.

A fare da palcoscenico la città di Bari, dove il Gruppo ha inaugurato il suo flagship store: si tratta della Farmacia Antuofermo al civico 102 di via Sagarriga Visconti, da molto tempo punto di riferimento nel centro della città anche perché la titolarità è restata per generazioni all’interno della stessa famiglia di farmacisti.

La ribrandizzazione non si è limitata ad applicare alla farmacia il concept dell’insegna, disegnato dallo studio Marcante-Testa, ma ha anche comportato un’estesa ristrutturazione che ha riorganizzato gli spazi interni.

La superficie è stata allargata del 30% grazie all’annessione di un locale attiguo, che ha permesso di ingrandire l’area dedicata al pubblico da 35 a 70 mq. Sempre all’interno, è stata ricavata una sala polifunzionale e appartata in cui sono ospitati i servizi: ecg, holter cardiaco e pressorio (in collaborazione con Htn-Healthtelematic network), analisi del sangue, controllo dell’udito, misurazione della pressione e giornate a tema. La farmacia, in aggiunta, dispone di un defibrillatore automatico per le emergenze.

Quanto al format, l’elemento caratterizzante è rappresentato senz’altro da un’originale palette di tonalità pastello, che va dal verde naturale fino al malva.

Tra gli altri elementi del concept, le vetrine sgombre che consentono dalla strada di avere uno sguardo verso l’interno, per permettere a clienti e passanti di familiarizzare con il brand e apprezzare l’assortimento dell’offerta, e un nuovo banco aperto sui lati per consentire ai farmacisti di muoversi agevolmente e raggiungere i clienti davanti agli scaffali.

In aggiunta, arricchiscono la shopping experience un impianto di climatizzazione con recupero di calore e ventilazione meccanica controllata, il sottofondo musicale di Radio Alma Farmacie e la speciale fragranza diffusa nell’aria per caratterizzare l’ambiente. Nella Farmacia Antuofermo, infine, è presente un nuovo e innovativo magazzino robotizzato che concentirà ai farmacisti di avere più tempo da dedicare ai clienti.

“Scegliamo solo farmacie che sappiano riflettere i nostri valori, con un’accurata valutazione in fase di acquisizione – racconta Michele Quaranta, Head of M&A and Business development di Pharma Green – oltre al fatturato medio, però, è cruciale che i luoghi scelti ci diano la possibilità di ampliare spazio fisico e servizi per il territorio”. Ma il gruppo crede parecchio anche nella professionalità del suo personale laureato, il cui approccio positivo e proattivo viene coltivato dall’Academy di Alma Farmacie, per curare una professionalità che sa restare centrale pur evolvendosi nel tempo. “I nostri farmacisti svolgono un ruolo fondamentale, quello di contatto con i nostri clienti/pazienti -ricorda Pasquale De Felice, Ceo di Pharma Green- curare la loro formazione e valorizzare il loro talento con un percorso di crescita ad hoc è una garanzia per l’esperienza di tutti i nostri clienti”.

A fidelizzare e far conoscere il marchio al pubblico provvederà anche l’app “Alma Farmacie”, già disponibile da maggio per agevolare ordini e prenotazioni di prodotti e servizi.

Inoltre, in breve tempo, verranno brandizzate le altre farmacie della catena attraverso un mix di interventi che interesserà insegna, category e comunicazione in store. L’obiettivo del Gruppo è di chiudere il 2023 con 40 farmacie di proprietà. Per ottobre, infine, è previsto il lancio della linea a marchio Alma Farmacie, che comprenderà una trentina di referenze: integratori per il benessere gastrointestinale, multivitaminici, prodotti per esigenze speciali.