Gucci apre una nuova boutique a Monaco di Baviera

Gucci, marchio di moda di lusso, rafforza la propria presenza in Germania con l’apertura di una nuova boutique in Maximilianstraße 11-15, nel cuore di Monaco.

Distribuita su due piani, la nuova boutique si sviluppa su una superficie di 794 metri e offre un’ampia selezione di abbigliamento uomo e donna, borse, valigeria, piccola pelletteria, scarpe, gioielli e orologi.

Mentre la facciata mantiene l’aspetto storico dell’edificio esistente, per l’interior design la Maison ha scelto linee pulite e una palette di colori neutri. I pavimenti in legno di rovere antico con intarsi in marmo dorato presentano motivi decorativi che richiamano dettagli delle collezioni della griffe, mentre boiserie in legno dai toni più chiari adornano le pareti e fanno da delicata cornice agli oggetti esposti.

Per far sentire gli ospiti come a casa loro, il negozio è dotato di espositori che ricordano le cabine armadio. Scaffali di nuova concezione ispirati ai classici design in ottone ospitano elegantemente le varie categorie di prodotti. E per creare angoli intimi, i designer hanno installato poltrone Gucci in velluto, divani in pelle e un tappeto a pelo lungo verde salvia.

Il negozio è stato inoltre progettato secondo le linee guida e i principi LEED per monitorare e promuovere l’efficienza energetica.

Ph. Patrick Breugl courtesy of Gucci