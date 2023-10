Abstrid Store, l’applicazione per il negozio del futuro

Parte della suite Abstrid, la soluzione consente di gestire end-to-end l’intero customer journey, incentivando strategie di marketing e procedure di negozio.

Abstract, partner affermato nel mondo dell’Information Technology, ha annunciato il lancio di Abstrid Store, la soluzione per il Retail ideata per gestire end-to-end l’intero customer journey di negozio in un’unica applicazione, trasformandola in uno strumento digitale a servizio dello store staff.

Presentata alla 23esima edizione di Forum Retail, il principale hub di networking tecnologico per la community del mondo retail, Abstrid Store fa parte della suite Abstrid ed è stata progettata dai professionisti di Abstract per importanti gruppi internazionali. Si tratta di uno strumento completo al servizio sia del Brand Manager, che con esso abilita e incentiva le strategie di marketing, sia del personale di negozio, che recepisce agilmente le procedure da adottare.

Superare le aspettative del cliente

Paola Rosso – Product Owner di Abstract

La soluzione risponde alla principale esigenza espressa oggi dal Retail, ovvero quella di superare le aspettative del cliente tramite un processo di acquisto personalizzato e immersivo. “In un momento in cui la relazione con il consumatore è tutto, la sfida delle aziende è far leva sui due strumenti più potenti di cui dispongono: lo Store Associate e gli strumenti digitali, che insieme lavorano per produrre valore”, spiega Paola Rosso, Product Owner di Abstract.

Grazie ad Abstrid Store, i Brand Manager possono regolamentare politiche di sconto, credito e omaggi e attivare catalogo infinito, vendite multicanale, clienteling, programmi fedeltà e campagne promozionali. In questo modo, per lo Store Associate è possibile seguire step by step l’intero ciclo di vendita, in negozio ma anche al di fuori dello store fisico. L’applicazione offre, inoltre, al Sales Assistant un’ampia gamma di servizi personalizzabili, per accompagnare il cliente nel corso dell’esperienza di acquisto. Abstrid Store è full mobile e ridisegna il negozio senza la necessità del bancone di cassa.

Dotata di un ricco set di funzioni di amministrazione e gestione, nonché di strumenti che consentono l’integrazione standard con i processi e i sistemi esistenti nei back end dei retailer, Abstrid Store garantisce anche la compliance delle procedure amministrative previste in ciascun Paese per negozi di proprietà, department store e franchising. L’applicazione è inoltre predisposta per poter essere adottata in un contesto internazionale, nel rispetto delle normative e delle fiscalità locali.

Oltre ad Abstrid Store, fanno parte della suite Abstrid altre tre applicazioni: Abstrid Catalogue, per una shopping experience digitale del cliente, dentro e fuori il negozio, Abstrid Shield, dedicata alla cost reduction per non compliance procedurali, e Abstrid Gallery, rivolta ai rappresentanti in showroom e catwalk.

“Poiché i canali online e l’interazione digitale crescono a una velocità vertiginosa, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nell’accelerazione della trasformazione del ruolo del retailer fisico”, continua Rosso. “L’interazione fra strumenti, personale di negozio e clienti è oggi migliorabile grazie alle potenzialità offerte dal cloud e coadiuvata dagli strumenti di analytics e dalle molteplici modalità di fruizione possibili, grazie a interfacce ed esperienze utente personalizzate e accattivanti. Lavoriamo per i partner che sono interessati a rendere memorabile l’esperienza del cliente in negozio, per una vendita come conclusione di un percorso di fidelizzazione”.