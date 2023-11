A Milano il nuovo digital store di Voilàp: l’esperienza di acquisto per porte e finestre diventa immersiva

Uno spazio innovativo che grazie all’intelligenza artificiale propone ai clienti soluzioni su misura per l’arredo.

Voilàp, la multinazionale che progetta e realizza sistemi smart per l’industria e le città, ha inaugurato a Milano l’innovativo Voilàp Store, il primo negozio interamente digitale capace di offrire un’esperienza di acquisto “immersiva” e personalizzata per l’arredo di porte e infissi.

Lo store realizzato da Voilàp, in via Mercato 18, rappresenta un nuovo modo di fare retail che combina virtuale e reale, attraverso un format ibrido che si avvale degli ultimi strumenti d’intelligenza artificiale generativa per offrire al cliente esattamente ciò che desidera.

Esperienza di acquisto unica

Grazie alle moderne soluzioni digitali presentate da Voilàp, il cliente ha infatti la possibilità di essere avvolto da un’esperienza di acquisto unica che propone un’offerta infinita di modelli ed infissi che diventano così totalmente personalizzabili per colori, finiture, forme e performance.

Con un’ampia scelta di fornitori in catalogo, è dunque possibile rispondere e soddisfare le diverse preferenze del cliente che avrà la possibilità di sperimentare e scegliere la migliore configurazione di arredo su misura. L’utente potrà iniziare la propria esperienza già dal sito voilaphome.com per prendere poi appuntamento in negozio. Qui verrà accolto in uno show room virtuale con al suo interno grandi schermi in HD dove, dopo la compilazione di un questionario personalizzato, potrà visionare le migliori soluzioni di design tra infissi, finestre, porte e maniglie, modificabili in ogni dettaglio grazie alla consulenza diretta degli operatori Voilàp e agli algoritmi dell’intelligenza artificiale che, uniti a piccoli campioni fisici, sono capaci anche di ricreare in anticipo l’ambientazione e resa finale desiderata dal cliente.

Il modello inedito realizzato da Voilàp a Milano, dopo l’apertura dello store di Bologna, consente inoltre un’esperienza totalmente sostenibile: è il negozio del futuro con zero scarti di materiali, risparmio nei trasporti, tempo e magazzino che, grazie alle tecnologie digitali adoperate, guarda con impegno all’ambiente e alla transizione ecologica.

Voilàp Digital

Insieme alla nuova esperienza di vendita, il concept store e modello proposto da Voilàp potrà essere utilizzato anche da altri brand e in altri settori che aspirano a realizzare il proprio negozio «smart», capace di offrire grazie alle soluzioni tecnologiche realizzate da Voilàp un’esperienza innovativa. Proprio in quest’ottica, la multinazionale Voilàp ha lavorato per sviluppare ed affinare le proprie competenze digitali creando Voilàp Digital, una divisione che, contemplando i migliori benchmark internazionali, unisce software, web e hardware al fine di offrire soluzioni originali ed integrate per aziende e brand.

“Il nuovo store inaugurato oggi da Voilàp propone un concept di retail phygital che potrà rivoluzionare la vendita di infissi e arredo in negozio permettendo ai clienti di visualizzare con caratteristiche e dimensioni reali un’ampia gamma di serramenti di tipologia diversa, coerenti con le preferenze e combinazioni desiderate. Attraverso questo nuovo modello replicabile anche in ulteriori business, Voilàp conferma il proprio impegno nello sviluppo di sistemi innovativi e digitali per le città abilitando in ogni area di competenza, dall’industria fino al Digital Out Of Home, la nascita e lo sviluppo interconnesso e funzionale delle Smart City del futuro” ha dichiarato Letizia Venturini, Chief Operating Officer – Digital di Voilàp.